گلپایگان میزبان مسابقات دوچرخه سواری کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، رسول باروتی شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی مسابقات دوچرخه سواری کشوری که به میزبانی گلپایگان برگزار می‌شود، اظهار داشت: مرحله نخست مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشوری در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریور به میزبانی گلپایگان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در مسابقات دوچرخه سواری ۸۰ رکاب زن برتر کشوری شرکت می‌کنند، افزود: روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در مسابقات دوچرخه سواری ۱۲۰ کیلومتر جاده ۱۲ تیم لیگ برتر کشور از ابتدای مسیر بلوار امام رضا (ع) تا مسکن مهر گلپایگان به رقابت می‌پردازند.

رئیس اداره ورزش و جوانان گلپایگان گفت: روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه مسابقه تایم تریل انفرادی بزرگسالان در مسافت ۲۰ کیلومتر در مسیر بلوار امام رضا (ع) تا مسکن مهر گلپایگان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه گلپایگان چهار قهرمان دوچرخه سوار دارد که در مسابقات آسیایی صاحب مدال طلا شدند، تأکید کرد: مسئولان و علاقمندان به ورزش دوچرخه سواری در این مسابقات ورزش و جوانان را کمک کنند تا مسابقات به خوبی برگزار شود.