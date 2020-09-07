کاهش حساسیت شهروندان اصفهانی در استفاده از ماسک

آرش نجیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به چهار بیمارستان معین کرونا از ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ اظهار داشت: بیمارستان‌های غرضی، امین، خورشید و عیسی بن مریم از ابتدا به بیماران کرونا تخصیص یافت.

وی افزود: در اردیبهشت ماه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط شهروندان و کاهش آمار مبتلایان به کووید ۱۹، بیمارستان عیسی بن مریم از مدار بیمارستان‌های مرجع کرونا خارج شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه پس از الزامی شدن تمام بیمارستانها در پذیرش بیماران کرونایی، بخشی از بیمارستان عیسی بن مریم به بیماران مبتلا به کرونا تخصیص یافت، افزود: بیمارستان خورشید، غرضی و امین به ترتیب از ابتدای شهریورماه پذیرش بیماران کرونایی را در دستور کار ندارند.

تمام ظرفیت بیمارستان الزهرا به بیماران کرونا تخصیص یافته است

وی بیان داشت: بیمارستان الزهرا به بیماران مبتلا به کرونا تخصیص یافته است و دانشجویان علوم پزشکی به بیمارستان‌های خورشید و امین منتقل شدند.

نجیمی با اشاره به اینکه بیمارستان عیسی بن مریم با تمام ظرفیت مجدد به چرخه بیمارستان‌های مرجع کرونا وارد شده است، تصریح کرد: بیمارستان الزهرا و بیمارستان شریعتی با نصف ظرفیت در مدار مراقبت و درمان بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفته است.

عادی سازی نسبت به کرونا فاجعه بار خواهد بود

وی با اشاره به کاهش حساسیت شهروندان در استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی گفت: در شرایط حاضر استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید بخش جدایی ناپذیر سبک زندگی مردم شود که متأسفانه هرگاه این عدم حساسیت پدیدار شده شیب نمودار مبتلایان به کرونا افزایش خواهد یافت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: از نیمه تیرماه با تاکید بر استفاده همگان از ماسک سرعت و شدت ابتلاء به کرونا در استان اصفهان کنترل شد.

وی افزود: متأسفانه از شهریورماه شاهد عادی سازی رفتار افراد جامعه نسبت به بیماری کرونا هستیم که در عدم استفاده شهروندان از ماسک در سطح جامعه مشهود است.

نجیمی با هشدار اینکه عادی سازی نسبت به بیماری کرونا با آمدن پاییز و تجمعات غیرضروری می‌تواند شیب کرونا در استان اصفهان را دوچندان کند، گفت: چنانچه استفاده از ماسک توسط شهروندان به صورت جدی دنبال نشود پاییزی فاجعه آمیزتر از پیش بینی‌ها در انتظار ماست.