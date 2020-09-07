بروز آسیب عصبی دائمی در بیماران حاد کووید ۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا ۲۰ بیمار را با این آسیب‌ها مورد بررسی قرار دادند.

معمولاً بیمارانی که به شدت مریض بوده اند تا مدتی با ضعف عمومی از خواب بیدار می‌شوند. اما الگوی این ضعف در بیماران کووید ۱۹ فرق داشت و در طول توانبخشی آنها متوجه شدند برخی مفاصل مهم این بیماران نظیر مچ پا، مچ دست یا کتف یک طرف بدن کاملاً فلج شده بود.

شایع‌ترین آسیب‌ها شامل از بین رفتن عملکرد دست و کتف یخ زده بود. برخی بیماران دچار آسیب در چهار جای مختلف بودند.

محققان معتقدند آسیب عصبی ناشی از کاهش جریان خون (به دلیل لختگی خون) و التهاب است. سایر بیماران غیرکووید ۱۹ که زیر دستگاه ونتیلاتور بودند چنین آسیب عصبی ای را تجربه نکرده بودند.

براساس این مطالعه، ۱۲ تا ۱۵ درصد از بیماران مبتلا به نوع حاد کووید ۱۹ دچار آسیب عصبی دائمی می‌شوند.