در کنار مردم غیزانیه هستیم/آبرسانی به روستاها ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حقیقی پور شامگاه یکشنبه در آئین بهره‌برداری پروژه آب‌رسانی به غیزانیه، با تقدیر از مردم غیزانیه برای تحمل این چند مدت در خصوص مشکلات آب غیزانیه، اظهار کرد: در طول چند سال اخیر قدم‌هایی را برای رفع مشکلات غیزانیه برداشتیم. بعد از خردادماه امسال که فاز اول پروژه غیزانیه را انجام دادیم و آب را به صفیره رساندیم، به مردم قول دادیم که فازهای دیگر آب‌رسانی را با سرعت ادامه دهیم.

وی افزود: از همه مسئولان به خصوص استانداری خوزستان، بنیاد مستضعفان و همچنین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که با سرعت بی‌نظیری لوله‌گذاری را انجام دادند، تقدیر و تشکر می‌کنیم زیرا شبانه‌روز فعالیت کردند تا وعده‌ای را که به مردم دادیم، عملی شود.

مدیرعامل آبفای خوزستان با اشاره به اینکه توسعه تأسیسات صفیره بر مبنای خط جدیدی داشتیم، با موفقیت تست شده و امروز به شکل رسمی از آن بهره‌برداری می‌شود، تصریح کرد: فاز دوم این طرح بهره‌برداری شد و این فاز پروژه بزرگی بود که در آن ۲۸ کیلومتر لوله‌گذاری به قطر ۶۰۰ میلی‌متر انجام شد.

حقیقی پور با اشاره به اهمیت فاز سوم طرح، عنوان کرد: هرچند اکثر جمعیت در محدوده فاز دو پروژه تحت پوشش هستند ولی از نظر تعداد روستاها نیز فاز سوم اهمیت دارد.

وی با اشاره به هزینه ۶۰ میلیاردی برای فاز دوم و هزینه ۳۵ میلیارد تومانی برای فاز سوم، ادامه داد: شاید مثل هر پروژه‌ای، تا که بخواهیم به همه روستاهای هدف را آب‌رسانی کنیم، مسائل و مشکلاتی در شبکه‌های توزیع و یا در نحوه اتصال شبکه‌ها به خط اصلی یا ایستگاه‌های پمپاژ باشد ولی کارشناسان آب روستایی در کنار قرارگاه هستند تا همه مشکلات را حل کنند که طعم شیرین آب شرب به دور افتاده‌ترین روستاهای غیزانیه نیز برسد.

مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: فاز سوم وابستگی آب‌رسانی غیزانیه را به تأسیسات کمتوله (که فرسوده هم شده بود) برطرف می‌کند و این پروژه بزرگی بوده است و تمام تلاش کارکنان بر این بوده که مشکلی را از این مردم برطرف کرده و آب را به همه روستاها برسانیم.

حقیقی یادآور شد: در کنار مردم هستیم و بعد از پایان مراسم، کار را رها نمی‌کنیم و برخی از روستاها شاید مسائلی را در شبکه داشته باشند که آن را رفع و توسعه خط بعد از دهلاویه را پیگیری می‌کنیم.

وی بیان کرد: تا لحظه آخر کنار مردم هستیم و با بهره‌برداری از فاز دوم ۵۰ روستا بهره‌مند و در فاز سوم نیز این تعداد روستاها به ۸۰ روستا افزایش پیدا می‌کند.

مدیرعامل آبفای خوزستان اظهار کرد: اجرای لوله‌گذاری ۲۴ کیلومتر اول در سه سال و نیم طول کشید ولی با همت همکاران حدود ۵۰ کیلومتر بعدی را کمتر از دو ماه و نیم انجام دادیم و همه برای این بود تا ذره‌ای از زجر و آلامی را که برای مردم غیزانیه پیش آمده است، رفع شود.

حقیقی با تاکید بر اینکه آبرسانی به روستاهای خوزستان با قدرت ادامه می‌یابد، گفت: امید می‌رود در بامدژ و قلعه سحر و دب حردان اهواز، حمیدیه، باوی و سویسه کارون نیز پروژه‌هایی را که در دست اجرا داریم، به سرانجام برسد و مشکلات پیش آمده برای مردم روستایی به حداقل ممکن کاهاش پیدا کند.