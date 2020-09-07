بهروز نجاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب جدید بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر که به جای سیستم تصفیه‌خانه قدیمی و فرسوده آن در حال احداث بوده است، با توانایی تصفیه ١٧٠ مترمکعب در روز فاضلاب بیمارستانی افتتاح و وارد مدار شد.

نجاتی افزود: برای ارتقا و نصب و راه‌اندازی تجهیزات به روز در این تصفیه‌خانه که از نوع لجن فعال است، حدود سه و نیم میلیارد ریال و برای ایمن‌سازی محوطه اطراف آن حدود دو میلیارد ریال اعتبارات هزینه شده است.

وی به اهمیت تجهیز بیمارستان‌ها به سیستم‌های تصفیه فاضلاب اشاره کرد و گفت: بر طبق ضوابط زیست محیطی بیمارستان‌های بزرگ باید به سیستم‌های تصفیه فاضلاب مجهز بوده و به صورت مستمر نسبت به انجام خود اظهاری و نمونه‌برداری از خروجی این تصفیه‌خانه‌ها با عقد قرارداد با یکی از آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست اقدام کنند.

رئیس محیط زیست شهرستان شوشتر در پایان بیان کرد: به دلیل ماهیت کارهای تشخیصی بالینی و درمانی صورت گرفته در بیمارستان‌ها، بار آلودگی شیمیایی و میکروبی فاضلاب‌های تولیدی بیمارستان‌ها بالا بوده و در صورت مدیریت نادرست و کاهش نیافتن این بار آلودگی، می‌تواند ورود بدون تصفیه آنها به منابع آب، خاک و حتی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب خطرات زیادی را برای سلامت انسان‌ها و محیط زیست به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر بیمارستانی درمانی و وابسته به دانشکده علوم پزشکی شوشتر است که در سال ١٣٧۶ تأسیس شد و دارای بخش‌های CCU داخلی، اطفال،ICU جنرال، ارولوژی، چشم،ENT جراحی عمومی،ICU جراحی، نورولوژی،ICU داخلی، اتاق عمل، دیالیز، اورژانس و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانی است.