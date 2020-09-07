تنها ۳ ایستگاه دوچرخه در اصفهان فعال است

امیراحمد زندآور در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مهمترین نماد حمل و نقل پاک، توسعه دوچرخه سواری در شهر است، اظهار داشت: اصفهان به شهر دوچرخه معروف است و بیش از ۵۰ ایستگاه دوچرخه راه اندازی شده که در حال حاضر سه ایستگاه دوچرخه در کلانشهر اصفهان فعال است.

وی افزود: این ایستگاه‌های دوچرخه با تلاش و هزینه‌های بسیاری راه اندازی شد اما با واگذاری به پیمانکار ناتوان بخش‌های عمده ای از ایستگاه‌ها به تعطیلی کشیده شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر با اشاره به دوچرخه‌های دپو شده شهرداری در پارکینگ آیت الله ارباب گفت: دو سال می‌شود که دوچرخه‌های خریداری شده توسط شهرداری به شکل رقت‌انگیزی در پارکینگ آیت الله ارباب و انبار مهدی آباد دپو شده است و در حال فرسوده شدن است.

وی اضافه کرد: با پیگیری سرپرست معاونت حمل و نقل شهرداری و گزینه‌های موجود برنامه‌هایی برای به کارگیری این دوچرخه‌ها در نظر گرفته خواهد شد.