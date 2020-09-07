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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۵۶

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر:

تنها ۳ ایستگاه دوچرخه در اصفهان فعال است

تنها ۳ ایستگاه دوچرخه در اصفهان فعال است

اصفهان-رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر با بیان اینکه فقط سه ایستگاه دوچرخه در اصفهان فعال است، گفت: انتخاب پیمانکار نامناسب هزاران دوچرخه شهرداری اصفهان را به فرسودگی کشانده است.

امیراحمد زندآور در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مهمترین نماد حمل و نقل پاک، توسعه دوچرخه سواری در شهر است، اظهار داشت: اصفهان به شهر دوچرخه معروف است و بیش از ۵۰ ایستگاه دوچرخه راه اندازی شده که در حال حاضر سه ایستگاه دوچرخه در کلانشهر اصفهان فعال است.

وی افزود: این ایستگاه‌های دوچرخه با تلاش و هزینه‌های بسیاری راه اندازی شد اما با واگذاری به پیمانکار ناتوان بخش‌های عمده ای از ایستگاه‌ها به تعطیلی کشیده شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر با اشاره به دوچرخه‌های دپو شده شهرداری در پارکینگ آیت الله ارباب گفت: دو سال می‌شود که دوچرخه‌های خریداری شده توسط شهرداری به شکل رقت‌انگیزی در پارکینگ آیت الله ارباب و انبار مهدی آباد دپو شده است و در حال فرسوده شدن است.

وی اضافه کرد: با پیگیری سرپرست معاونت حمل و نقل شهرداری و گزینه‌های موجود برنامه‌هایی برای به کارگیری این دوچرخه‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 5017412

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    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 1
      پاسخ
      شهرداری اصفهان این دوچرخه ها را با قیمت مناسب به مردم بفروشه خیلی خوبه حداقل از بین نمی ره

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