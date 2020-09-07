حساب کاربری فیس بوک و اینستاگرام را غیر فعال کنید و پول بگیرید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، فیس بوک به برخی از کاربران خود مبلغی پرداخت می کند تا ۶ هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حساب کاربری خود را غیر فعال کنند.

«الیزابت دوسکین» خبرنگار واشنگتن با انتشار اسکرین شات هایی این امر را فاش کرد. به نظر می رسد این اقدام فیس بوک بخشی از یک پروژه تحقیقاتی می باشد که برای درک بهتر تاثیر این شبکه اجتماعی و اینستاگرام بر روندهای کلیدی سیاسی و رفتاری طی انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا انجام می شود.

در اسکرین شات های نوتیفیکیشن اینستاگرام که دوسکین در توئیتر منتشرکرده، نوشته شده است: می خواهیم بدانیم شما در صورت پرداخت چه مبلغی حاضر به غیرفعال کردن حساب اینستاگرام خود در اواخر سپتامبر و به مدت یک یا ۶ هفته هستید. برای شرکت در این طرح باید حساب کاربری خود را در هر دو بازه زمانی گفته شده غیر فعال کنید و از آن استفاده نکنید.

اسکرین شات ها نشان می دهند گزینه های پاسخ به این سوال شامل ۱۰ دلار به ازای هر هفته، ۱۵ دلار به ازای هر هفته و ۲۰ دلار به ازای هر هفته است.

همچنین از کاربرانی که در این طرح شرکت می کنند خواسته می شود قبل از فعال کردن دوباره حساب خود در تحقیق شرکت کنند و سپس مبلغی دریافت کنند.