به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات روز دوشنبه در حالی دچار نوسان شدند که بالا گرفتن تنش‌ها بین چین و آمریکا بر سر تکنولوژی، سهام غول تراشه کامپیوتری چین را پایین آورد.

سهام شرکت سمیک، بزرگترین سازنده تراشه کامپیوتری چین پس از انتشار اخباری در مورد اینکه دولت ترامپ در نظر دارد آن را در لیست سیاه قرار دهد، با سقوط سنگین ۱۳ درصدی روبرو شد.

نیکی ژاپن ۰.۲۱ درصد پایین آمد، در حالی که گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن با رشدی ۰.۴۹ درصدی روبرو شد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۲۱ درصد افت کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با افت اندک ۰.۰۳ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۴۰ درصد رشد کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۴۳ درصد بالا آمد.

در بازار ارز، دلار ۰.۱۵ درصد در برابر یوآن چین تضعیف شد و به نرخ برابری ۶.۸۳۰۳ واحد رسید.

در برابر ین ژاپن، دلار در نرخ برابری ۱۰۶.۲۴ واحد بدون تغییر باقی ماند.