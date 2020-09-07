قیمت نفت خام بیش از یک درصد دیگر سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام که روز جمعه با سقوط سنگینی بسته شده بود، در معاملات روز دوشنبه هم مجدداً سقوط کرد.

در این میان، ریکاوری کند اقتصاد جهان از پاندمی کرونا نگرانی‌ها در مورد بازگشت تقاضای نفت را افزایش داده است. بر این اساس، تا ساعت ۷:۱۴ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۰۵ درصد یا ۴۵ سنت سقوط کرد و به ۴۲.۲۱ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا ۱.۲۶ درصد یا ۰.۵۰ دلار سقوط کرد و به ۳۹.۲۷ دلار رسید.

داده‌های رسمی آمریکا نشان داد که در هفته گذشته، تقاضای بنزین در این کشور پایین آمده؛ این در حالی است که میزان ذخایر انبارهای مرکز نفت آسیا در سنگاپور، به بالاترین سطح خود در ۹ سال اخیر رسیده است.

از سوی دیگر، وزیر انرژی روسیه هم اعلام کرد انتظار دارد تقاضای نفت خام امسال ۹-۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.