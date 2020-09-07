  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۲۴

در معاملات روز دوشنبه؛

قیمت نفت خام بیش از یک درصد دیگر سقوط کرد

قیمت نفت خام بیش از یک درصد دیگر سقوط کرد

قیمت نفت خام که روز جمعه با سقوط سنگینی بسته شده بود، در معاملات روز دوشنبه مجددا سقوط کرد؛ ضمن اینکه ریکاوری کُند اقتصاد جهان از پاندمی کرونا نگرانی در مورد تقاضای نفت را تشدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام که روز جمعه با سقوط سنگینی بسته شده بود، در معاملات روز دوشنبه هم مجدداً سقوط کرد.

در این میان، ریکاوری کند اقتصاد جهان از پاندمی کرونا نگرانی‌ها در مورد بازگشت تقاضای نفت را افزایش داده است. بر این اساس، تا ساعت ۷:۱۴ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۰۵ درصد یا ۴۵ سنت سقوط کرد و به ۴۲.۲۱ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا ۱.۲۶ درصد یا ۰.۵۰ دلار سقوط کرد و به ۳۹.۲۷ دلار رسید.

داده‌های رسمی آمریکا نشان داد که در هفته گذشته، تقاضای بنزین در این کشور پایین آمده؛ این در حالی است که میزان ذخایر انبارهای مرکز نفت آسیا در سنگاپور، به بالاترین سطح خود در ۹ سال اخیر رسیده است.

از سوی دیگر، وزیر انرژی روسیه هم اعلام کرد انتظار دارد تقاضای نفت خام امسال ۹-۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

کد مطلب 5017440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها