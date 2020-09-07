جایگاه ایران باید در بازار اوراسیا محکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح دوشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اینکه قبول داریم یزد بهشت سرمایه گذاری ایران است، اظهار داشت: این عنوان برای یزد، بسیار دلگرم کننده است اما در بهشت سرمایه گذاری نباید بیکار داشته باشیم و واقعاً شایسته این سرزمین با این همه پیشینه، توانمندی و سختکوشی است که هدف گذاری را به سمت صفر کردن بیکاری ببریم و معتقدیم که این کار شدنی است.

وی با اشاره به الحاق ایران به اتحادیه صادرات اوراسیا افزود: از ابتدای ۹۸ تاکنون مشکلاتی در زمینه صادرات وجود داشت اما اکنون در وضعیت بهتری هستیم و آنچه که اکنون وجود دارد، یک توافق نامه موفق است و از آبان فرصت داریم که الحاق دائمی داشته باشیم ولی اگر موفق نباشیم، الحاق ما به اتحادیه صادرات اوراسیا موقت خواهد بود.

اردکانیان عنوان کرد: یزد و کرمان با توجه به ظرفیت‌های بالقوه ای که دارند، باید در این الحاق جایگاه ویژه ای داشته باشند و اگر جای پای خود را در بازار ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا محکم نکنیم، وقتی سیل امکانات و شرکت‌ها و.... وسط آمد، در وضعیت خوب اکنون نخواهیم بود بنابراین باید قدر روز به روز اکنون را بدانیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: در این حوزه نگاه باید به سمت جلو و رقابت‌ها رقابت سالمی باشد و به گونه‌ای نباشد که هسته‌های مولد ما با عدم مواظبت و مراقبت، منافع ملی کشور را ناخواسته در خطر قرار دهند.

اردکانیان بیان کرد: تا یک ماه دیگر اجلاس شانزدهم کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را در فدراسیون روسیه برگزار خواهیم کرد و شایسته است که تشکلی که در استان‌ها شکل گرفته در این کمیسیون حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: اصول حرکت در مسیر اقتصادی به ویژه پیوستن به اتحادیه صادرات اوراسیا بسیار حائز اهمیت است و همه باید این اصول را به درستی رعایت کنیم.

وزیر نیرو عنوان کرد: باید بتوانیم با توجه به جایگاه برق در تولید کشور، نقش زیرساختی برق را به درستی ایفا کنیم تا تولید با مشکل مواجه نشود که بخش قابل توجهی از این مهم بر عهده سازمان برنامه ریزی است زیرا صنعت برق به میزان ۱۰۰ درصد متکی به منابع داخلی است.

اردکانیان بیان کرد: حتی در شرایط تحریم به لطف اتکا به ثروت‌های کشور از جمله نیروی انسانی، توانسته‌ایم دستاوردهای بسیار وسیعی در عرصه‌های مختلف داشته باشیم اما در زمینه‌هایی نیز هنوز خیلی عقب هستیم و باید چاره اندیشی کنیم و همه قوا و بخش خصوصی باید در این زمینه وارد عمل شوند و عقب ماندگی را علاج کنند و اگر این اتفاق نیفتد، به اهداف خود نخواهیم رسید و قافیه را باخته‌ایم.

وی تاکید کرد: مجموعه فعالیت‌ها، رفتارها و گفتارهای ما باید ایجاد احساس رضایتمندی در جامعه شود و باید ببینیم اکنون چقدر در این زمینه موفق هستیم.

اردکانیان تصریح کرد: ما در زمینه پردازش داده‌ها ضعیف هستیم و آنگونه که باید، بلد نیستیم آمار و اطلاعات خود را پردازش و در راستای افزایش انگیزه‌ها و شوق خدمت و فعالیت عرضه کنیم.