۹۸۱ گروه جهادی در زنجان فعالیت می کنند

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان زنجان بیش از هفت هزار نفر عضو گروه‌های جهادی هستند، گفت: این تعداد گروه جهادی در حو زه‌های مختلف به محرومین فعالیت می‌کنند.

وی اظهار کرد: این استان در مجموع ۹۸۱ گروه جهادی دارد که در بخش‌های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، آموزشی و بهداشتی فعالیت می‌کنند.

جانشین سپاه استان انصارالمهدی (عج) زنجان، با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون بسیج با همکاری سپاه بیش از ۳۵۰ پروژه محرومیت زدایی را در استان اجرا می‌کند، گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها توسعه و آبادانی مناطق محروم و برقراری عدالت در جامعه است.

طهماسبی تأکید کرد: این طرح‌ها در بخش آبرسانی شرب و کشاورزی، مسجد، مدرسه، زمین‌های کشاورزی، خانه عالم و خانه محروم و خانه بهداشت و مباحث آموزشی می‌باشد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به بحث اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی و آبادانی و توسعه مناطق محروم تاکی دارند، ابراز داشت: در استان زنجان طرح‌های محرومیت‌زدایی به خوبی در حال اجرا است.