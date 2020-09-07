یزد ۱۰۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی، صبح دوشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: یزد هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد دارد که در این زمینه رتبه اول را در سطح کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه یزد بهشت سرمایه گذاری ایران است، افزود: از هزار طرح نیمه تمام با توجه به سرمایه گذاری و اشتغالی که ایجاد می‌کنند، ۲۰ طرح به سازمان مدیریت معرفی شد که شش مورد از این طرح‌ها با توجه به شاخص‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انتخاب شد که اهتمام جدی برای تکمیل این طرح‌ها آغاز شده است.

علمدار یزدی عنوان کرد: این طرح‌ها به طور عمده به لحاظ تأمین زیرساخت‌های برق، آب و گاز دچار مشکل هستند که امیدواریم با مساعدت وزیر نیرو، مشکلات این طرح‌ها برطرف و مقدمات بهره برداری از آنها فراهم شود.