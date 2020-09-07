۱۰ شهرک گلخانه ای در یزد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال سجادی پور، صبح دوشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به اینکه در استان ۹ پروژه ویژه جهش تولید تعریف شده که تلاش ما بهره برداری از این طرح‌ها در سال جاری است، اظهار داشت: مشکلاتی در مسیر اجرای این طرح‌ها وجود دارد که رفع آن نیازمند همکاری مسئولان است.

وی از جمله این پروژه‌ها به احداث شهرک گلخانه‌ای کاکتوس اشاره کرد و گفت: این طرح شامل ۱۰ شهرک گلخانه است که در فاز اول آن پنج شهرک در مساحت ۵۰ هکتار بهره برداری خواهد شد.

سجادی پور، اشتعالزایی برای ۵۰۰ نفر با اولویت به کارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی را از مزایای این طرح برشمرد و بیان کرد: این طرح که برای بهره برداری از آن ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است، هم اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: گلخانه هیدروپونیک مجتمع اقتصادی کمیته امداد با مساحت ۱۰۰ هکتار نیز از جمله این طرح هاست که اکنون پیشرفت ۲۰ درصدی دارد.

وی، ایجاد دو مرکز تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا در فضای ۳۴ هکتار با ظرفیت تکثیر ۶ میلیون قطعه بچه ماهی با ظرفیت اشتغالزایی ۳۰۰ را از دیگر طرح‌های ویژه استان یزد در حوزه کشاورزی برشمرد و افزود: این طرح در فاز اول که در سال ۹۹ اجرا خواهد شد، تولید ۵۰۰ تن تولید ماهی و تکثیر ۳ میلیون قطعه بچه ماهی را محقق خواهد کرد.

سجادی پور عنوان کرد: این طرح که هم اکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در فاز اول نیازمند ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

وی همچنین ایجاد شهرک پرورش دام سبک و سنگین ابرکوه با ظرفیت پرورش ۵ هزار رأس گوسفند افشاری و اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفر، مجتمع پرورش بز پرتولید سانن در مساحت ۵۰ هکتار، احداث مجتمع پرورش گوسفند پرتولید رومانف با اشتغالزایی ۲۰۴ نفر با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار و ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی، احداث مجتمع پرورش گوسفند پرتولید رومن با اشتغالزایی برای ۷۰ نفر را از دیگر طرح‌های ویژه در حوزه جهاد کشاورزی استان یزد برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: لزوم ورود جدی سرمایه گذاری برای اجرای تفاهم نامه همکاری بین استانداری یزد و مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد، تأمین یارانه تسیهلات بند الف تبصره ۱۸ برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین تسهیلات، تسریع در تأمین و تخصیص اعتبار مصوب سفر برای اجرای زیرساخت شهرک‌های گلخانه‌ای و … از مواردی است که برای اجرای این طرح‌ها ضروری است.