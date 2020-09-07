خبرگزاری مهر_گروه جامعه: طی روزهای گذشته دو حادثه تلخ برای جامعه محیط زیست اتفاق افتاد، محیط‌بان محمد حسن نژاد از محیط‌بانان با سابقه هرمزگانی که سابقه ۲۳ ساله محیط بانی را در کارنامه خود داشت در جریان یک مأموریت شبانه تعقیب شکارچیان غیرمجاز به شکل دل خراشی از سوی یکی از بستگانش که در جمع متخلفان بود، هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه قفسه سینه آسیب دید و به دلیل شدت خونریزی در مسیر انتقال به مراکز درمانی شهید شد و دو روز پیش هم قرقبان کریم بیگی که به اذعان محیط‌بانان یزدی جزو یکی از کاربلدها و دلسوزان طبیعت این منطقه بوده در جریان دستگیری چند متخلف که برای شکار غیر مجاز وارد مناطق حفاظت شده این استان شده بودند بر اثر یک خطا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت شد.

جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پرونده شهید حسن نژاد در جریان رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اینکه از میان سه متخلف، ضارب خودکشی کرده است و ۲ متخلف دیگر هم دستگیر و به مقامات قضای تحویل داده شدند، گفت: برابر قانون ابلاغی جدید حمایت از محیط‌بانان، این محیط‌بان شهید شناخته می‌شود و برای ایجاد پرونده شهادت وی در بنیاد شهید نیز اقدام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کریم بیگی، قرق‌بان یزدی از نیروهای داوطلب محیط زیست به حساب می‌آمده است، اظهار داشت: بر طبق قانون این فرد مشمول شهدای محیط زیست نمی‌شود و نمی‌توانیم برای گرفتن تسهیلات شهدای محیط زیست برای خانواده وی اقدامی کنیم، اما در تلاشیم از سوی سازمان کمک‌هایی به خانواده این قرقبان مرحوم جوان صورت گیرد.

خطای سهوی باعث مرگ قرقبان یزدی شد

محبت خانی با تاکید بر اینکه قرقبان بیگی بر اثر یک اشتباه سهوی کشته شده است، گفت: زمانیکه محیط‌بان همراه وی در حین تعقیب و گریز قصد شلیک تیر هوایی داشته متأسفانه در لحظه شلیک تعادل خود را از دست داده و ناخواسته این تیر به بالا تنه بیگی اصابت می‌کند.

جلیقه ۷ کیلویی مانع انجام خدمت نیست

فرمانده یگان محیط زیست در پاسخ به این سوال که چرا محیط‌بانان در مأموریت‌های خود از جلیقه‌های ضدگلوله استفاده نمی‌کنند و وزن زیاد این جلیقه‌ها امکان انجام وظیفه را از آنها می‌گیرد، بیان داشت: این جلیقه‌ها حدود ۶ تا ۷ کیلوگرم وزن دارند و نمی‌توان این مساله را مانعی برای انجام مأموریت دانست.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد شهدای محیط زیست از ناحیه بالاتنه مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: استفاده از جلیقه ضدگلوله می‌توانسته جان بسیاری را نجات دهد اما متأسفانه بسیاری از محیط‌بانان از جلیقه استفاده نمی‌کنند.

فرمانده یگان محیط زیست گفت: استفاده از جلیقه برای حفظ جان محیط‌بانان است و از سوی رئیس سازمان هم ابلاغ شده اما محیط‌بانان در استفاده از آن کوتاهی می‌کنند.

وی با اذعان به اینکه پوشیدن جلیقه ۷ کیلویی سخت است، از محیط‌بانان خواهش کرد برای حفظ جانشان و خالی نشدن عرصه‌های طبیعی از نیروهای متعهد و متخصص محیط زیستی در استفاده از این جلیقه کوتاهی نکنند.