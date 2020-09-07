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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۳۲

در ادامه عهدشکنی‌های مکرر؛

انگلیس: می‌توانیم از تحریم ‌تسلیحاتی ایران استفاده ابزاری کنیم!

انگلیس: می‌توانیم از تحریم ‌تسلیحاتی ایران استفاده ابزاری کنیم!

وزیر دفاع انگلیس مدعی شد گزینه تحریم تسلیحاتی ابزاری است که می‌توان از آن برای مهار رفتار منطقه‌ای ایران استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در گفتگو با العربیه مدعی شد که به‌رغم رای ممتنع این کشور در شورای امنیت، لندن همچنان می‌تواند از گزینه تحریم تسلیحاتی به عنوان ابزاری برای مهار رفتارهای منطقه‌ای ایران استفاده کند.

والاس در تکمیل ادعای خود افزود: هر که از برجام تخطی کند؛ برایمان مشکل تراشی می کند بنابراین باید تلاش کنیم و به جایی برسیم که آنها را به راه بیاوریم. بازگشت به تحریم تسلیحاتی یا عدم لغو آن، یکی از ابزارهایی است که همه ما می‌توانیم به آن استناد کنیم. فعلاً تلاش می‌کنیم که ایران را به اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش برگردانیم. تحریم‌های تسلیحاتی فقط محدود به چند هفته نیست و به همین دلیل است که می‌توانیم تصمیمات دیگری بگیریم.

این مقام انگلیسی همچنین مدعی شد که حتی اگر تحریم تسلیحاتی نیز لغو شود؛ دولت لندن رابطه نظامی با ایران نخواهد داشت و سال‌ها است که به دلیل مسائلی چون حمایت از تروریسم (!) و فعالیت‌های ثبات‌زدا در سطح منطقه، به این کشور سلاح نفروخته است.

والاس در تکمیل ادعاهای ضدایرانی خود افزود: رفتار منطقه‌ای ایران در راستای حمایت از تروریسم است. ایران از حزب‌الله لبنان گرفته تا حوثی‌های یمن، از رفتارهای ثبات‌زدا در سطح منطقه حمایت می‌کند. همه اینها به این معنا است که انگلیس به هیچ عنوان مایل به همکاری نظامی با ایران یا فروش تسلیحات به کشوری نیست که در حال حاضر کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند.

به گزارش مهر، شنیدن چنین ادعاهای ایران‌ستیزانه‌ای از زبان یکی از وزرای دولت لندن امری به دور از تصور نیست چراکه انگلیس عملاً مجری چشم و گوش بسته سیاست‌های تحمیلی واشنگتن در میان کشورهای اروپایی است. از سوی دیگر، اظهارات او انعکاسی از ادعاهای چند هفته پیش «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان است که در اعمال همبستگی با رژیم صهیونیستی، مدعی لزوم احیاء تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شد.

این در حالی است که فرانسه، انگلیس و آلمان پیش از رای‌گیری شورای امنیت در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، در بیانیه‌ای مشترک پیشنهاد داده بودند از آنجا که حتی در صورت لغو تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا برای دست‌کم یک سال و نیم دیگر باقی می‌ماند؛ روسیه و چین هم با تمدید کوتاه‌مدت تحریم‌های سازمان ملل موافقت کنند.

سخنان مقامات اروپایی تاکیدی است بر این واقعیت که اروپا همچنان قادر به پیشبرد سیاست خارجی مستقلی نیست و در برابر فشارهای آمریکا سر تسلیم فرود می‌آورد.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهرماه امسال مطابق نص صریح برجام به پایان می‌رسد و اروپا که در زمینه راه اندازی کانال تجاری با ایران بدعهدی و با واشنگتن همراهی کرد حال با گذاشتن شرط برای پایان تحریم تسلیحاتی ایران، درصدد همراهی مجدد با آمریکا و نقض برجام است.

کد مطلب 5017459
مریم خرمایی

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    نظرات

    • علی اصعر IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      8 4
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      کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من توان این رو داریم بهترین سلاح های جهان چه تهاجمی چه تدافعی رو بسازیم اونهایی که تو غرب دارن سلاح میسازن مغزهای متفکرشون ایرانی هست
    • مهدی IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      5 4
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      همشون باهم هستن ایران رو سرکار گذاشتن خدا نگذره ازباعث وبانیش.
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      7 3
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      سلام ..حالا گاه خوبس به لندن حمله کنیم
    • مسعود IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      3 4
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      این دول غربی زر می زنند فقط کافی است مقداری خلوص اورانیوم رو بالا ببریم،واز این قبیل کارها،خواهند فهمید ایران ببر کاغذی نیست
    • یوسف RO ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      3 3
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      مرتیکه الدنگ شما همگی سرتان تو یک آخوره فقط این را بگم ته‌مانده علوفه تان را به بن سلسله بدهید
    • مجید رئیسی IR ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      3 4
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      فقط بای موشک اتمی قوی ساخت با برد بالای ۱۵۰۰۰تا بعد هرجور شده هواپیمای نسل ۵ و۶ بسازیم
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      4 4
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      دیگر انگلیس در موقعیتی نیست که بتواند برای ایران قدرتمند و بزرگ تکلیف تعیین کند
    • اباذر عبدالله وند IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      2 1
      پاسخ
      باز هم پای انگلیس خبیث روباه مکار در یک توطعه دیگر علیه کشور عزیزمان ایران این شیطان صفتها جز خیانت به بشریت هیچ کاری نکردند ۰خوب به چهره این مرد نگاه کنید خود شیطان را می بینید
    • احمد IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      1 0
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      آمریکا همان آمریکا ست اروپا همان اروپا خیانت کار است نگاه دولت مردان به بیرون از مرز باشه همان گرانی ست باید به این جوانان عزیز ایران اعتماد کنیم ،،،؟
    • Abas reza FR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مذاکرات هستهای از ابتدا اشتباه بوده و بازی دادن و ایفا نقش دول اروپائی اشتباه بزرگتر چون دول اروپائیمستقل نبوده و تابع امر و نهی امریکا هستن و امریکا هم تابع سرمایه داران یهودی پس مذاکره بی نتیجه
    • رومینا IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اگر مسئولین کشور ما به ندای رهبر لبیک گفته بودند! وبرجام رو با این فضاحت امضا نمیکردن، الان هیچ کشور غربی جرات چنین تهدید هایی رو به خودش نمیداد!

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