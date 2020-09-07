به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرمحمدی، صبح دوشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: اگر کار انتقال آب به یزد انجام نمی‌شد، این استان به طور جدی با مشکل مواجه می‌شد همچنانکه اکنون هم هر کجا که از آب انتقالی برخوردار نیست، مردم با مشکلات جدی در حوزه تأمین آب شرب مواجه هستند.

وی تاکید کرد: در بحث انتقال خط دوم به استان، حساب و کتابهای مالی و اعتباری و صرفه اقتصادی و… مدنظر نباشد بلکه بحث موجودیت استان مدنظر باشد و این درخواست چهار نماینده استان یزد است.

نماینده مردم تفت و میبد تصریح کرد: بحث خط دوم انتقال آب باید به طور ویژه عملیاتی شود و امیدوار به کمک و همراهی وزارت نیرو در این زمینه هستیم.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: عمده صنایع استان یزد در مسیر مهریز تا اردکان قرار دارند که امروز با مشکل مواجه هستند و نیاز است برخی از این صنایع را به شهرستانها به ویژه شهرستانهای محروم منتقل کنیم اما عدم وجود زیرساختهای اساسی مثل آب و برق مانع شده که امیدواریم با همراهی وزارت نیرو بتوانیم این مشکل را در یک بازه زمانی تعریف شده حل کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد ادامه داد: تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به تولیدکنندگان کمک می‌کند و هرچه این دیپلماسی قوی‌تر باشد، صادرات را قوی‌تر می‌کند.

وی همچنین با اشاره به وجود هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی در استان یزد عنوان کرد: این طرح‌ها اشتغالزایی بسیار بالایی دارد و می‌تواند تحولی جدی در بحث اشتغال استان یزد ایجاد کند که امیدواریم با همراهی وزارت نیرو، مشکلات زیرساختی آنها هرچه سریع‌تر برطرف شود.

میرمحمدی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع استان یزد یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند یا تعطیل هستند که امیدواریم کمک شود این مشکلات بر سر راه این صنایع که برخی از آنها زیرساختی است، برطرف شود.

وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان یزد فعال است و این مشکلات را در دست بررسی دارد که با اعلام از سوی استان، انتظار همکاری برای رفع موانع وجود دارد.