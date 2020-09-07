  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۴۴

شب گذشته انجام شد؛

گفتگوی تلفنی پادشاه سعودی و ترامپ/ سازش فلسطین محور مذاکرات

گفتگوی تلفنی پادشاه سعودی و ترامپ/ سازش فلسطین محور مذاکرات

پادشاه سعودی و رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در تماس تلفنی با یکدیگر درخصوص سازش فلسطین گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی شب گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کردند.

در جریان این گفتگوی تلفنی مهمترین سیاست‌هایی که مانع از پیامدهای منفی همه گیری بیماری کووید ۱۹ بر ملت‌ها و اقتصاد جهان می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پادشاه سعودی در این تماس، درباره روند اجلاس گروه ۲۰ که سال گذشته ریاض ریاست دوره‌ای آن را برعهده داشت و همچنین تلاش‌ها برای مقابله با ویروس کرونا صحبت کرد.

سلمان بن عبدالعزیز به ترامپ اطمینان داد که تداوم ریاست عربستان بر اجلاس گروه ۲۰ باعث تداوم حمایت این کشور از اقدامات کشورهای عضو در مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح نیروی انسانی و اقتصادی می‌شود.

وی همچنین از آنچه که «تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن صلح به منطقه» خوانده، قدردانی کرد و بر تمایل ریاض جهت رسیدن به راهکار پایدار و عادلانه برای آرمان فلسطین و رسیدن به صلح تاکید کرد.

کد مطلب 5017467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها