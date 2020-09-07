گفتگوی تلفنی پادشاه سعودی و ترامپ/ سازش فلسطین محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی شب گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کردند.

در جریان این گفتگوی تلفنی مهمترین سیاست‌هایی که مانع از پیامدهای منفی همه گیری بیماری کووید ۱۹ بر ملت‌ها و اقتصاد جهان می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پادشاه سعودی در این تماس، درباره روند اجلاس گروه ۲۰ که سال گذشته ریاض ریاست دوره‌ای آن را برعهده داشت و همچنین تلاش‌ها برای مقابله با ویروس کرونا صحبت کرد.

سلمان بن عبدالعزیز به ترامپ اطمینان داد که تداوم ریاست عربستان بر اجلاس گروه ۲۰ باعث تداوم حمایت این کشور از اقدامات کشورهای عضو در مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح نیروی انسانی و اقتصادی می‌شود.

وی همچنین از آنچه که «تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن صلح به منطقه» خوانده، قدردانی کرد و بر تمایل ریاض جهت رسیدن به راهکار پایدار و عادلانه برای آرمان فلسطین و رسیدن به صلح تاکید کرد.