۸۰۰ کیلومتر از راه های روستایی چهارمحال و بختیاری خاکی است

عزیز الله روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: ۸۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان چهارمحال و بختیاری خاکی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: استاندارد سازی و ارتقای راه‌ها از مهمترین اهداف برای توسعه چهارمحال و بختیاری است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از راه چهارمحال و بختیاری کوهستانی است، گفت: ۷۵ درصد جاده‌های مواصلاتی چهارمحال و بختیاری کوهستانی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۴۲ راهدارخانه دائمی و موقت در محورهای مواصلاتی استان فعالیت می‌کنند.