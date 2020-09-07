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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری:

۸۰۰ کیلومتر از راه های روستایی چهارمحال و بختیاری خاکی است

۸۰۰ کیلومتر از راه های روستایی چهارمحال و بختیاری خاکی است

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۰۰ کیلومتر از راه های روستایی استان چهارمحال و بختیاری خاکی است.

عزیز الله روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: ۸۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان چهارمحال و بختیاری خاکی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: استاندارد سازی و ارتقای راه‌ها از مهمترین اهداف برای توسعه چهارمحال و بختیاری است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از راه چهارمحال و بختیاری کوهستانی است، گفت: ۷۵ درصد جاده‌های مواصلاتی چهارمحال و بختیاری کوهستانی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۴۲ راهدارخانه دائمی و موقت در محورهای مواصلاتی استان فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 5017487

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