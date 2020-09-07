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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۴

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن:

از ائتلاف متجاوز سعودی به شورای امنیت شکایت می‌کنیم

از ائتلاف متجاوز سعودی به شورای امنیت شکایت می‌کنیم

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در سخنانی اعلام کرد که این وزارتخانه قصد دارد از ائتلاف متجاوز سعودی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «هشام شرف» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن با «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر این دولت دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات یمن به ویژه در محور جنوبی این کشور بحث و تبادل نظر کردند.

هشام شرف در این دیدار اقدامات ائتلاف متجاوز سعودی در جنوب یمن را به شدت محکوم کرد.

وی در این ارتباط تأکید کرد: در حال تنظیم گزارشی از اقدامات غیرقانونی اعضای ائتلاف متجاوز سعودی در مناطق تحت اشغال آنها در یمن هستیم تا آن را به شورای امنیت ارائه دهیم و از این ائتلاف شکایت کنیم.

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن همچنین ضمن انتقاد از موضع جانبدارانه جامعه بین‌الملل از ائتلاف سعودی گفت: جامعه جهانی تنها مقامات صنعاء را به خویشتنداری دعوت می‌کند.

کد مطلب 5017489

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