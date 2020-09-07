به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «هشام شرف» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن با «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر این دولت دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات یمن به ویژه در محور جنوبی این کشور بحث و تبادل نظر کردند.

هشام شرف در این دیدار اقدامات ائتلاف متجاوز سعودی در جنوب یمن را به شدت محکوم کرد.

وی در این ارتباط تأکید کرد: در حال تنظیم گزارشی از اقدامات غیرقانونی اعضای ائتلاف متجاوز سعودی در مناطق تحت اشغال آنها در یمن هستیم تا آن را به شورای امنیت ارائه دهیم و از این ائتلاف شکایت کنیم.

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن همچنین ضمن انتقاد از موضع جانبدارانه جامعه بین‌الملل از ائتلاف سعودی گفت: جامعه جهانی تنها مقامات صنعاء را به خویشتنداری دعوت می‌کند.