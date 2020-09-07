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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۴۴

فرماندار شاهرود:

میز خدمت مسئولان طی هفته دفاع مقدس در شاهرود برگزار می‌شود

میز خدمت مسئولان طی هفته دفاع مقدس در شاهرود برگزار می‌شود

شاهرود- فرماندار شاهرود درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: میز خدمت با حضور مسئولان برای شنیدن سخنان مردم در کنار برنامه‌هایی چون یادواره شهدا، رژه موتوری و ... در شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری شامگاه یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان شاهرود به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه برنامه‌های خوبی برای این ایام توسط کمیته‌های ۱۲ گانه در دست اجرا قرار دارد، بیان کرد: برپایی میز خدمت با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این هفته برای رسیدگی بهتر به امور مردم در شش شهر و برخی روستاها در این هفته صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تعدادی پروژه عمرانی نیز در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد، ابراز کرد: افتتاح پروژه‌های تکمیل شده فرودگاه بین‌المللی شاهرود در زمره این طرح‌ها محسوب می‌شود همچنین قرار است دو مدرسه نیز در شهرستان به بهره برداری برسد.

فرماندار شاهرود از برپایی رژه موتوری در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: دیدار با خانواده معزز شهدا و پیگیری مشکلات آنها یکی دیگر از برنامه‌های این هفته است که البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

فخری با بیان اینکه دفاع مقدس میراث ماندگار و نماد عظمت، اقتدار، عزت و مظلومیت ملت ایران است، تاکید کرد: افتخارات رزمندگان دوران مقدس باید به میراثی ماندگار تبدیل شود.

کد مطلب 5017499

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