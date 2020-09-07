علی دایی تنها گزینه فعلی برای سرمربیگری تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور تبریز پس از قهرمانی در رقابت های جام حذفی فوتبال کشور مذاکره با علی دایی را برای سپردان هدایت فنی این تیم در فصل آینده رقابت های لیگ برتر آغاز کرد تا نشان دهد تمایلی به حفظ ساکت الهامی در راس کادرفنی خود ندارد.

الهامی که توانست این تیم را پس از کش و قوس های فراوان و گذشت دو سال از خصوصی شدن آن به اولین جام در فوتبال باشگاهی کشور برساند با وجود داشتن قرارداد با این تیم، مد نظر محمدرضا زنوزی مالک باشگاه نیست.

زنوزی که همراه با تنی چند از اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتور مذاکره با علی دایی را جدی تر از گذشته پیگیر است تا بلکه بتواند نظر سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران را برای نشستن روی نیمکت این تیم تبریزی جلب کند.

دایی که تمام انتخاب های قبلی اش به واسطه صنعتی که در آن مشغول درآمدزایی است در تهران بوده پیشنهادات فصل گذشته تیم های شهرستانی را رد کرد تا نشان دهد همچنان تمایل به پایتخت نشینی دارد.

با این حال اصالت آذری سرمربی اسبق پرسپولیس، سایپا و نفت تهران باعث شده تا از مسئولان تراکتور فرصت لازم برای بررسی تمام جوانب این پیشنهاد را بگیرد.

باشگاه تراکتور نیز بر خلاف فصل گذشته با هیچ مربی دیگری باب همکاری را آغاز نکرده و منتظر تصمیم نهایی دایی در این خصوص است؛ باشگاهی که با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نمی تواند بر خلاف دو فصل گذشته، از سرمربی خارجی استفاده کند.

باشگاه تراکتور تبریز فرصت چند روزه کوتاهی را در اختیار دایی قرار داده تا پاسخ نهایی را به پیشنهاد این تیم بدهد.