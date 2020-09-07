نماز جماعت با رعایت پروتکل ها در مساجد مازندران اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح دوشنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان در سالن شهدای اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با تسلیت ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) و اسارت اهل بیت رسول الله (ص) و با اشاره به آغاز به کار فعالیت‌های مساجد شهرهای استان و اقامه نماز جماعت با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، اظهار داشت:، اقامه نماز جماعت در تمامی مساجد شهرهای استان با رعایت دقیق پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان و فاصله گذاری اجتماعی و حداکثر یک ساعت برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار و ۸۰۰ مسجد در جای جای استان و صدور مجوز برگزاری اقامه نماز جماعت، افزود: مردم فهیم و ولایتمدار مازندران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی کننده آماده برگزاری اقامه نماز جماعت در تمامی مساجد استان هستند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت بیش از ۱۳۰۰ ائمه جماعات در مساجد شهرهای استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به آغاز به کار فعالیت‌های اقامه نماز جماعت در سه نوبت مساجد استان، هیئات امنای مساجد، ائمه جماعات و فعالان فرهنگی مساجد باید برای ایجاد بسترهای لازم و ضروری فعالیت‌های نماز جماعت مانند، ضدعفونی کردن و استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و دیگر موارد ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبات ستاد اقامه نماز کشور برنامه ریزی کنند تا شاهد حضور مردم در مساجد شهرهای استان با حداقل ظرفیت‌های ابلاغی باشیم.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه فعالیت‌های مساجد صرفاً جهت برگزاری نماز جماعت برنامه ریزی شده است، خاطر نشان کرد: به فرموده امام خمینی (ره) مساجد سنگر است و این مساجد را باید حفظ کرد و این بازگشایی فقط در راستای برگزاری نماز جماعت با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و درمانی صورت گرفته است و همه موظف هستیم نسبت به رعایت و اجرای آن دقت لازم را داشته باشیم.

استاد برجسته حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مازندران در پایان با تاکید بر رعایت توصیه نامه‌ها و ملاحظات و شیوه نامه‌های برگزاری مراسم مذهبی و دینی، اظهار داشت: نماز گزاران باید برای اقامه نماز جماعت از مهر و سجاده و ادعیه شخصی خود استفاده کنند و نظارت بر حسن اجرای توصیه‌ها و الزامات توسط مؤمنین نماز گزار، بر عهده ارکان محترم مساجد به ویژه هیأت امنا و ائمه جماعات و پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی و تبلیغی مساجد است.