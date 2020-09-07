زلزله به ۳۰ واحد مسکونی در رامیان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی صبح دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت مناطق زلزله زده اظهارکرد: زلزله دو و چهار دقیقه بامداد دوشنبه رامیان سبب خسارت به تعدادی از واحدهای مسکونی در روستاهای قورچای و الهادی شد.

وی افزود: طبق برآوردهای اولیه در این زلزله به ۳۰ واحد مسکونی خسارت ۱۵ الی ۷۵ درصد وارد شده است.

غراوی بیان کرد: هم اکنون نیروهای امدادی و عوامل اجرایی مدیریت بحران استانداری در محل حاضر بوده و عملیات ارزیابی خسارات در حال انجام است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه خسارت جانی در این حادثه نداشتیم و حدود ۱۵ نفر دچار مصدومیت شدند.

طبق گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان مشکل خاصی از لحاظ کمبود امکانات در این مناطق وجود ندارد.