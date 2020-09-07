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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۲

معاون استاندار گلستان:

زلزله به ۳۰ واحد مسکونی در رامیان خسارت زد

زلزله به ۳۰ واحد مسکونی در رامیان خسارت زد

رامیان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: طبق برآوردهای اولیه در این زلزله به ۳۰ واحد مسکونی خسارت ۱۵ الی ۷۵ درصد وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی صبح دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت مناطق زلزله زده اظهارکرد: زلزله دو و چهار دقیقه بامداد دوشنبه رامیان سبب خسارت به تعدادی از واحدهای مسکونی در روستاهای قورچای و الهادی شد.

وی افزود: طبق برآوردهای اولیه در این زلزله به ۳۰ واحد مسکونی خسارت ۱۵ الی ۷۵ درصد وارد شده است.

غراوی بیان کرد: هم اکنون نیروهای امدادی و عوامل اجرایی مدیریت بحران استانداری در محل حاضر بوده و عملیات ارزیابی خسارات در حال انجام است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه خسارت جانی در این حادثه نداشتیم و حدود ۱۵ نفر دچار مصدومیت شدند.

طبق گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان مشکل خاصی از لحاظ کمبود امکانات در این مناطق وجود ندارد.

کد مطلب 5017518

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