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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۶

با حضور جواد منصوری در فرهنگسرای سرو؛

نشست تخصصی مجازی بازخوانی هفدهم شهریور برگزار می‌شود

نشست تخصصی مجازی بازخوانی هفدهم شهریور برگزار می‌شود

همزمان با فرا رسیدن سالروز هفدهم شهریور برنامه‌های متنوع در فضای مجازی از جمله نمایشگاه عکس، نشست تخصصی و روایتگری تاریخی از سوی فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز جمعه سیاه هفدهم شهریور برنامه‌های ویژه ای از سوی فرهنگسرای سرو و مراکز تابعه مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ و با موضوع بازخوانی تاریخ هفدهم شهریور و بیان حقایق این حادثه تاریخی انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده است.

این برنامه‌ها در قالب‌های فتو کلیپ، موشن تایپ و موشن گرافی با عناوین ژاله خونین، ۱۷ شهریور در اسناد لانه جاسوسی، نشست مجازی جهت بررسی تاریخی واقعه ۱۷ شهریور با حضور جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی، شهریور سرخ و همچنین برگزاری یک نمایشگاه عکس مجازی با عنوان جمعه خونین از دیگر برنامه‌های مناسبتی این مدیریت خواهد بود.

علاقه مندان می‌توانند برنامه‌ها و تولیدات را از نشانی @farhangsara_sarv دنبال کنند.

کد مطلب 5017522

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