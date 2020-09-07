به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز جمعه سیاه هفدهم شهریور برنامه‌های ویژه ای از سوی فرهنگسرای سرو و مراکز تابعه مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ و با موضوع بازخوانی تاریخ هفدهم شهریور و بیان حقایق این حادثه تاریخی انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده است.

این برنامه‌ها در قالب‌های فتو کلیپ، موشن تایپ و موشن گرافی با عناوین ژاله خونین، ۱۷ شهریور در اسناد لانه جاسوسی، نشست مجازی جهت بررسی تاریخی واقعه ۱۷ شهریور با حضور جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی، شهریور سرخ و همچنین برگزاری یک نمایشگاه عکس مجازی با عنوان جمعه خونین از دیگر برنامه‌های مناسبتی این مدیریت خواهد بود.

علاقه مندان می‌توانند برنامه‌ها و تولیدات را از نشانی @farhangsara_sarv دنبال کنند.