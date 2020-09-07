زندگی ۳ جوان با اجرای یک بازی اینترنتی در دریا پایان یافت

نقی کریمیان رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از مرگ سه جوان در دریای مازندران برای اجرای مرحله فینال یک بازی اینترنتی خبر داد و گفت: چهار جوان از شهرستان‌های تبریز، اردبیل، ایذه خوزستان و اصفهان برای اجرای مرحله فینال یک بازی اینترنتی به شهرستان محمودآباد استان مازندران سفر کردند که متأسفانه پس از ورود به آب و سه مرحله تذکر منجیان غریق نسبت به عدم پیشروی به قسمت عمیق، به صورت برنامه ریزی شده حلقه زده و بی صدا به زیر آب فرو رفتند.

وی افزود: یکی از قایقرانان که در نزدیکی محل حادثه حضور داشت با مشاهده حرکت دست یکی از این جوانان، اقدام به کمک کرد و پس از مقاومت فرد، موفق به بیرون کشیدن وی از آب شد.

وی ادامه داد: پس از اجرای عملیات حیات بخشی توسط منجیان غریق، نجات یافته عنوان کرد که هیچکدام از همراهانش را نمی‌شناختند و فقط از طریق جریان بازی موبایل با آنان آشنا شده است و علت حضورشان در مازندران و خودکشی در دریا، اجرای آخرین مرحله از بازی بوده است.

کریمیان ادامه داد: بازجویی از فردی که از بازیِ قاتل، جان سالم به در برد با حضور پلیس فتا، فرمانده و رئیس اطلاعات نیروی انتظامی انجام پذیرفت و تجسس انجام شد و این بازی که بارها از سوی پلیس فتا و مراجع قضائی بارها درباره آن هشدار داده شده است، متأسفانه با هدف خودکشی جوانان طراحی شده است.

رئیس نجات غریق مازندران ضمن ابراز تأسف از این واقعه و همدردی با خانواده‌های جان باختگان با استناد به گزارش پزشکی قانونی، اظهار داشت که متأسفانه در سال جاری چندمین بار است که شاهد حوادث خودکشی در دریای مازندران به طرق مختلف از جمله مصرف مواد و عدم تعادل روحی، دعواهای خانوادگی و… بوده‌ایم که کار را برای منجیان غریق مان بسیار دشوار می‌کند.