برق جان کارگر ۱۹ ساله را در ایلام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره برق گرفتگی، ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: برابر اعلام شاهدان عینی یکی از کارگران ساختمانی، حین انجام کار در یک آپارتمان با کابل فشار قوی مجاور ساختمان برخورد و دچار برق گرفتگی شده است.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه جوان ۱۹ ساله به علت شدت جراحات وارده در اثر برق گرفتگی در دم فوت کرد، ادامه داد: جسد متوفی توسط عوامل امدادی به پزشکی قانونی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه چگونگی وعلت این حادثه در دست بررسی است، به شهروندان توصیه کرد: حین انجام کار حتماً از وسایل ایمنی استفاده کنند تا شاهد وقوع چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.