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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۴۰

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام:

برق جان کارگر ۱۹ ساله را در ایلام گرفت

برق جان کارگر ۱۹ ساله را در ایلام گرفت

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از مرگ کارگر ۱۹ ساله بر اثر برق گرفتگی حین انجام کار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره برق گرفتگی، ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: برابر اعلام شاهدان عینی یکی از کارگران ساختمانی، حین انجام کار در یک آپارتمان با کابل فشار قوی مجاور ساختمان برخورد و دچار برق گرفتگی شده است.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه جوان ۱۹ ساله به علت شدت جراحات وارده در اثر برق گرفتگی در دم فوت کرد، ادامه داد: جسد متوفی توسط عوامل امدادی به پزشکی قانونی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه چگونگی وعلت این حادثه در دست بررسی است، به شهروندان توصیه کرد: حین انجام کار حتماً از وسایل ایمنی استفاده کنند تا شاهد وقوع چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

کد مطلب 5017545

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