به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول که دیروز یکشنبه ۱۶ شهریور با حضور اعضای شورا در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، گفت: از استان زنجان هشت اثر، استان بوشهر سه اثر، استان خراسان رضوی ۱۹ اثر، استان یزد چهار اثر، موزه ملی قرآن کریم ۱۰ اثر، استان اردبیل ۹ اثر، استان گلستان پنج اثر و موزه ملی ایران ۱۵ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی ثبت ملی شد.

وی افزود: ازجمله آثار شاخص ثبت شده در این جلسه می‌توان به آثار فاخری از آستان قدس رضوی شامل سنگ مقام امام رضا (ع)، ضریح فولادی جوهری حریم مطهر امام رضا (ع) و محراب کاشی زرین فام پیش روی مبارک حضرت که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، اشاره کرد.

پورعلی درباره دیگر آثار شاخص ثبت ملی شده گفت: ۹ بیرق تاریخی عزای امام حسین (ع) متعلق به مساجد و محله‌های تاریخی اردبیل و همچنین ۱۵ قالیچه تاریخی بافت اصفهان و تبریز و گلیم‌های ارزشمند از موزه ملی ایران از دیگر آثار شاخصی بوده است که در این جلسه، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی ایران تشخیص داده شد.