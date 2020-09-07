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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۷

مدیرکل دفتر ثبت آثار خبر داد؛

ثبت ۷۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی/سنگ مقام امام رضا(ع) ثبت ملی شد

ثبت ۷۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی/سنگ مقام امام رضا(ع) ثبت ملی شد

مصطفی پورعلی گفت: ۷۳ اثرمنقول ازاستان‌های زنجان، بوشهر، خراسان رضوی، استان یزد، موزه ملی قرآن کریم، استان اردبیل، استان گلستان وموزه ملی ایران واجد ارزش ثبت در فهرست آثارملی تشخیص داده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول که دیروز یکشنبه ۱۶ شهریور با حضور اعضای شورا در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، گفت: از استان زنجان هشت اثر، استان بوشهر سه اثر، استان خراسان رضوی ۱۹ اثر، استان یزد چهار اثر، موزه ملی قرآن کریم ۱۰ اثر، استان اردبیل ۹ اثر، استان گلستان پنج اثر و موزه ملی ایران ۱۵ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی ثبت ملی شد.

وی افزود: ازجمله آثار شاخص ثبت شده در این جلسه می‌توان به آثار فاخری از آستان قدس رضوی شامل سنگ مقام امام رضا (ع)، ضریح فولادی جوهری حریم مطهر امام رضا (ع) و محراب کاشی زرین فام پیش روی مبارک حضرت که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، اشاره کرد.

پورعلی درباره دیگر آثار شاخص ثبت ملی شده گفت: ۹ بیرق تاریخی عزای امام حسین (ع) متعلق به مساجد و محله‌های تاریخی اردبیل و همچنین ۱۵ قالیچه تاریخی بافت اصفهان و تبریز و گلیم‌های ارزشمند از موزه ملی ایران از دیگر آثار شاخصی بوده است که در این جلسه، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی ایران تشخیص داده شد.

کد مطلب 5017548
فاطمه کریمی

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