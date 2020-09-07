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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۲

غضنفرآبادی در گفتگو با مهر:

«میرسلیم»اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را چهارشنبه هفته جاری ارائه کند

«میرسلیم»اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را چهارشنبه هفته جاری ارائه کند

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: به«میرسلیم» اعلام کرده‌ایم که در جلسه این هفته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اسناد خود درباره رشوه ۶۵ میلیاردی را ارائه کند.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین پرونده‌های واصله به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: گزارش‌هایی به این هیئت واصل شده که بعضاً این گزارش‌ها بدون مشخصات و فاقد امضا است و معمولاً چنین گزارش‌هایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ مگر آنکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص دهد که این گزارش درست است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون فقط یک شکایت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت شده که مربوط به شکایت رئیس کمیسیون عمران مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای از میرسلیم دعوت کرد تا مستندات خود را درباره ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی به یکی از نمایندگان مجلس دهم ارائه کند که در آن جلسه این مستندات را ارائه نکرد.

غضنفرآبادی بیان کرد: بر این اساس، ما اعلام کردیم در جلسه آتی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، میرسلیم دلایل و مستندات خود را ارائه کند تا ما این مدارک و ادله را مورد بررسی قرار دهیم.

کد مطلب 5017553
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • احمد IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      14 4
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      تمام وقت نمایندگان مجلس و وزیران و همه مسئولین به جز و بحث و اتهام و توهین میگذرد. بجز مسئولین دفاعی و امنیتی کشور که گمنام هستند و دغدغه این مردم و کشور را دارند .
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      2 2
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      بله تو کشورمون در بحث امنیت خوب اقدام شده اما متاسفانه دربحث مدیریت ونظارت ضربه ی زبادی به مردم وارد شده
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 2
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      مسولین باید بیان بین مردم وحرف دلشون رو بشنوند با مشکلاتشون آشنا بشن البته نه اینکه بیان بین مسولین شهر چون مسولین هر شهر موضع دفاعی از خود دارن یادتان باشد این حکومت هرچه دارد از مردم مستضعف است
    • حمید اصلانی IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      5 0
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      وای بحال کشوری که حتی نمایندگان هم جرئت امضاء بر بیان مشکلات ندارند .خداوندا ببین چه بروزمان آمده؟!

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