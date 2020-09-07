«میرسلیم»اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را چهارشنبه هفته جاری ارائه کند

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین پرونده‌های واصله به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: گزارش‌هایی به این هیئت واصل شده که بعضاً این گزارش‌ها بدون مشخصات و فاقد امضا است و معمولاً چنین گزارش‌هایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ مگر آنکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص دهد که این گزارش درست است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون فقط یک شکایت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت شده که مربوط به شکایت رئیس کمیسیون عمران مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای از میرسلیم دعوت کرد تا مستندات خود را درباره ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی به یکی از نمایندگان مجلس دهم ارائه کند که در آن جلسه این مستندات را ارائه نکرد.

غضنفرآبادی بیان کرد: بر این اساس، ما اعلام کردیم در جلسه آتی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، میرسلیم دلایل و مستندات خود را ارائه کند تا ما این مدارک و ادله را مورد بررسی قرار دهیم.