پیش بینی وزش تندباد در نوار شرقی خراسان جنوبی/ هوا گرم تر می شود

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان بیان کرد: طی سه روز آینده در سطح استان افزایش وزش باد را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: همچنین در برخی نقاط نوار شرقی خراسان جنوبی وزش تندباد همراه با گرد و خاک پیش بینی میشود.
خندان رو با اشاره به وضعیت دمایی هوا در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی امروز تغییرات دمایی ناچیز خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: از فردا تا روز چهارشنبه دمای هوا تا دو درجه گرمتر میشود.
خندان رو اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیرجند با ۱۱ درجه سانتی گرد سردترین و دهسلم نهبندان و طبس با ۳۹ درجه سانتی گراد گرمترین مناطق بودهاند.
وی ادامه داد: طی این مدت بیشینه هوا در مرکز استان هم ۳۰ درجه سانتی گراد ثبت شده است.
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