بروکراسی اداری مانعی بزرگ سر راه نخستین پالایشگاه خصوصی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نگهبان در بازدید جمعی از خبرنگاران از نخستین پالایشگاه خصوصی کشور در آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: ۱۱ سال است تمامی سرمایه خود را از عراق برای خدمت به کشورم بویژه آذربایجان منتقل کرده‌ام. متأسفانه طی این مدت با بداخلاقی‌های زیادی مواجه شده‌ام. در هر گام موانعی جلوی پایم گذاشته شده بطوری که هفت خوان رستم در برابرش چیزی نیست.

مدیر عامل شرکت ارکان پارس هشترود افزود: کشورمان در شرایط تحریم قرار داد و حمایت از تولید مد نظر رهبری می‌تواند کشور را به سوی توسعه رهنمود سازد اما متأسفانه آن طور که داخلی‌ها کشور را عقب نگهداشته اند تحریم نتوانسته است.

وی با تاکید به اینکه افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند نباید در بروکراسی اداری گرفتار شوند، افزود: متأسفانه بروکراسی اداری مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت این پالایشگاه شده و جلوی اشتغال ۵۰۰ نفر را گرفته است.

وی گفت: مشکلات اداری در استان دست و پاگیر است و باعث تأخیر در توسعه پالایشگاه شده و ضرر زیادی را به ما تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه این پالایشگاه ظرفیت بسیار مناسبی برای تولید و صادرات حلال‌های صنعتی را دارد، افزود: این شرکت اولین پالایشگاه خصوصی دانش بنیان در کشور است و کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب مجموعه توسط مهندسان شرکت صورت گرفته است.

نگهبان گفت: ۱۰ سال است میلیاردها تومان سرمایه ما خاک می‌خورد و ما هنوز نتوانسته‌ایم بخاطر یکسری بروکراسی‌های اداری و تنگ نظری‌های عده‌ای تمام فازهای این پالایشگاه را افتتاح کنیم.

وی افزود: متأسفانه از برخی ادارات چندین بار مجوز گرفته‌ایم ولی باز ما را دنبال گرفتن مجوز دیگری سرگردان می‌کنند.

وی ظرفیت روزانه این پالایشگاه را ۱۵۰ تن عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا این ظرفیت را به ۸۰۰ تن افزایش دهیم و در صورت حمایت مسئولان برای رفع مشکلات اداری و افتتاح بقیه فازهای این پالایشگاه می‌توانیم تولید روزانه خود را را به ۱۲۰۰ تن افزایش دهیم

مدیر عامل پالایشگاه ارکان پارس هشترود با اشاره به اینکه طی امری بی سابقه در دنیا، نصب واحد حلال سازی این پالایشگاه طبق قولی که به استاندار وقت در سال ۹۷ داده بودیم در طی ۴۵ روز صورت گرفت، گفت: با استارت اولیه در این پالایشگاه، در عرض ۴۵ روز در حدود یک میلیون دلار صادرات به کشور افغانستان و عراق داشتیم.

نگهبان افزود: در سال ۹۲ با شرکت در مناقصات کشوری در بین کشورهای ژاپن، روسیه، چین و هندوستان، پالایشگاه ارکان پارس برنده مناقصه شد و این افتخاری برای پالایشگاه ما محسوب می‌شود.

شایان ذکر است پس از بازتاب مشکلات عدیده پالایشگاه ارکان پارس هشترود به عنوان نخستین پالایشگاه بخش خصوصی ایران در رسانه‌ها که در گیر و دار بروکراسی‌های زائد اداری گرفتار شده بود موجب بررسی موانع تولید این واحد از سوی رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی شد.

مشکلات تولید در شرکت ارکان پارس هشترود مرتفع می‌شود

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: با پیگیری‌های لازم از طریق کارگروه‌های استانی و ملی، مشکلات تولید محصولات پتروشیمی در شرکت ارکان پارس هشترود مرتفع می‌شود.

حبیب امین زاده پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده شرکت یاد شده گفت: پروانه بهره برداری این شرکت بر اساس محصولات تولیدی تفکیک و فرآیند دریافت مجوز از سازمان استاندارد با هماهنگی مدیران استانی در چند روز آینده صادر خواهد شد.

امین زاده ادامه داد: برخی از مراحل اداری و اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت این شرکت نیز از طریق کارگروه‌های ملی پیگیری می‌شود که در صورت ارائه مستندات لازم از سوی صاحبان شرکت، پروانه جدید برای محصولات تولیدی صادر خواهد شد.

از بازدید رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی و قول وی برای حل مشکلات این شرکت طی چند روز حدود ۲۰ روز می‌گذرد اما متأسفانه نه تنها مشکل حل نشده است بلکه زخم این سنگ اندازی جلوی پای تولید عمیق‌تر شده و نیاز به جراحی در تهران هم پیدا کرده است.

مسلماً اگر کار به کاردان سپرده می‌شد ۵۰ نفر از کارکنان این شرکت بیکار نمی‌شدند، قراردادها در خطر لغو قرار نمی‌گرفت و میلیاردها ارز هم پشت مرزها خاک نمی‌خورد.

سنگ اندازی های کاملاً ناشیانه و غیرکارشناسی می‌تواند سرمایه گذار را فراری داده و استان را در سرازیری توسعه قرار دهد. مشکل این واحد به مسئولین ارشد استان هم گزارش شده است اما علیرغم شعارهای حمایتی که داده می‌شود عزمی برای حل مشکلی که می‌تواند چند ساعته انجام شود در استان وجود ندارد.

امید است قبل از آنکه خبر فرار این سرمایه عظیم به استان‌های دیگر و علل آن در رسانه‌ها منتشر شود نسبت به رفع آن اقدام جدی و عاجل به عمل آید.