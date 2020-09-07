به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تجزیه و تحلیل داده‌ها به عنوان فرآیندهایی شامل تمیز کردن، تغییر شکل و مدل سازی داده‌ها جهت کشف اطلاعات مفید برای تصمیم گیری در تجارت تعریف می‌شود. هدف از تجزیه و تحلیل داده‌ها استخراج اطلاعات مفید از داده‌ها و تصمیم گیری بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها است.

هر زمان که ما در زندگی روزمره خود تصمیمی می‌گیریم، با فکر کردن در مورد آنچه آخرین بار اتفاق افتاده است یا آنچه با انتخاب آن تصمیم خاص اتفاق خواهد افتاد، است. این چیزی نیست جز تجزیه و تحلیل گذشته یا آینده ما و تصمیم گیری بر اساس آن. به همین دلیل، ما خاطرات گذشته یا رویاهای آینده خود را جمع می‌کنیم. بنابراین این چیزی نیست جز تجزیه و تحلیل داده‌ها. در حال حاضر همان کاری که تحلیلگر برای اهداف تجاری انجام می‌دهد، تجزیه و تحلیل داده است.

و اما در حساب لرن و در دوره‌های تحلیل داده چه چیزی خواهید آموخت؟

دوره تحلیل داده یک دوره بسیار حرفه‌ای شامل ۵ بخش و آموزش‌های تمرین محور است که شامل بخش‌های زیر می‌باشد؛

۱. مبانی تحلیل داده

۲. کاربرد ابزار ضروری تحلیل داده

۳. مدل‌های تحلیل داده

۴. تجزیه و تحلیل پیش بینی

۵. مصورسازی و تجسم داده

و در انتهای هر بخش آزمایشگاه‌های یادگیری وجود دارد که این آزمایشگاه‌های یادیگری شما را قادر می‌سازد تا از ابزار تحلیل در دست تان هر زمان که سازمان نیاز پیدا کرد استفاده کنید. در آزمایشگاه یادگیری شما برای بکارگیری تکنولوژی‌های مختلفی را برای آماده سازی، تحلیل و مدیریت مجموعه داده‌ها در دنیای واقعی تمرین خواهید کرد.

هر مهارتی که برای تحلیل داده و ارائه اثر بخش نیاز دارید به صورت حرفه ای یاد خواهید گرفت. هر ۵ بخش آموزشی این دوره دارای سطح بندی از سطح مقدماتی به پیشرفته هستند. در صورت تمایل به گذراندن هر دوره به شکل منفرد این سطح بندی باید رعایت شود. در صورتیکه تمایل به ثبت نام در برنامه‌های این دوره جامع به شکل جداگانه دارید یا باید آنها را گذرانده باشید یا در آزمون شرکت کرده و در صورت قبولی می‌توانید در هر برنامه ثبت نام کنید.

هر جای دنیا که هستید می‌توانید از طریق وبینار با صورت زنده در کلاس‌ها شرکت کنید، سوال بپرسید و اشکالات را رفع کنید و پس از برگزاری هر جلسه فیلم ضبط شده آن جلسه را دریافت کنید و مباحث آموزشی را بارها مرور کنید. دسترسی به کلوب پیشروها یکی از هدایا رایگان این دوره نیز آنلاین است. همچنین پشتیبان شما هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

تحلیل اطلاعات مالی چیست؟

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (یا تجزیه و تحلیل مالی) فرآیند بررسی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت برای تصمیم گیری بهتر اقتصادی جهت کسب درآمد در آینده است. این صورت‌ها شامل صورت سود، ترازنامه، صورت جریان‌های نقدی، یادداشت‌ها به حساب‌ها و صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام (در صورت وجود) است. تجزیه و تحلیل صورت مالی روشی یا فرایندی است که شامل تکنیک‌های خاصی برای ارزیابی ریسک‌ها، عملکرد، سلامت مالی و چشم اندازهای آینده یک سازمان است.

و اما در حساب لرن و در دوره‌های آموزش تحلیل اطلاعات مالی چه چیزی خواهید آموخت؟

دوره تحلیل اطلاعات مالی با هدف خبرگی در تحلیل مالی طراحی شده است. این دوره برای دستیابی به درک کامل از پروسه تحلیل مالی و این سوال که تحلیل مالی چه تصویری از سازمان به ما می‌دهد و در رابطه با آن به ما چه می‌گوید، نحوه ارائه اثر بخش اطلاعات و نتایج استخراج شده از تحلیل مالی به کلیه ذینفعان سازمان طراحی شده است.

تک تک شرکت کنندگان این دوره دارای پشتیبان اختصاصی هستند. تکالیف و روند آموزشی دوره برای هر شرکت کننده توسط پشتیبان پیگیری و گزارش می‌شود.

در انتهای این دوره به یک تحلیلگر اطلاعات مالی حرفه ای تبدیل می‌شوید که می‌تواند تحلیل‌های خود را برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان اطلاعات مالی صرف نظر از آشنایی آنان با مسائل مالی تفسیر کند.

در دوره تحلیل اطلاعات مالی طی ۲ ماه و نیم در ۱۰ جلسه آموزش و ۲ جلسه رفع اشکال و پرسش و پاسخ معادل ۱۷ ساعت آموزش کاربردی و تمرین عملی، یکی از هدفمند ترین دوره‌های تحلیل مالی را تجربه خواهید کرد.

در این دوره از جدیدترین تکنیک‌های آموزشی استفاده می‌شود. آموزش‌ها ترکیبی از مباحث تئوری و مسائل کاربری و مطالعات موردی است تا عمق یادگیری دانشجویان، مطابق استانداردهای بین المللی تحلیل گری مالی شکل بگیرد.

این دوره کاملاً جامع است و مباحث تحلیل مالی از سطح آشنایی تا مباحث پیشرفته را پوشش می‌دهد. لذا اگر از بابت نداشتن پیش زمینه کافی در این حوزه نگران هستید، برای شرکت کردن در این دوره به هیچ پیش زمینه‌ای نیاز ندارید و هر جای دنیا که هستید می‌توانید از طریق وبینار با صورت زنده در کلاس‌ها شرکت کنید، سوال بپرسید و اشکالات را رفع کنید و پس از برگزاری هر جلسه فیلم ظبط شده آن جلسه را دریافت کنید و مباحث آموزشی را بارها مرور کنید. هم چنین پشتیبان شما هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب پاسخگو سوالات شما خواهد بود.

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