به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فروشگاه لوازم یدکی خودرو تیکوما در سال ۱۳۷۹ با واردات قطعات خودرو از کره جنوبی و چین آغاز به کار نمود. از ۲ سال گذشته و با توجه به علاقه روز افزون ایرانیان به خرید اینترنتی و آسایش بیشتر مشتریان در یافتن و خرید لوازم یدکی ماشین، این شرکت فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو خود را افتتاح کرد. ما در فروشگاه قطعات یدکی تیکوما خود را موظف به فروش قطعات اصلی و اورجینال خودرو و با ضمانت پس از فروش می دانیم. ما در شرکت پخش لوازم یدکی، قطعات یدکی خودرو را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت به دست مشتریان می‌رسانیم. فروشگاه تیکوما واردکننده لوازم یدکی خودروهای چینی است و قطعات یدکی خودروهای چینی را به صورت عمده به فروش می رساند.

ویژگی های تیکوما

* ارسال رایگان و سریع: ارسال رایگان برای خریدهای بالای یک میلیون

* تضمین بهترین قیمت: نازلترین قیمت بازار

* ضمانت برگشت کالا: عودت کالا در صورت مشاهده مشکل فنی و ظاهری قطعات

برندهای خودروی موجود در سایت

* لیفان، دانگ فنگ، برلیانس، چانگان، چری، جیلی، کیا، فاو، هیوندای، نیسان، مزدا، سیتروئن، سوزوکی، سانگ یانگ، رنو، تویوتا، پژو، ام جی، هایما، آریو، هاوال

معرفی تعدادی از برندها

برلیانس:

گروه خودرو برلیانس (Brilliance Auto Group) یک تولیدکننده خودرو و قطعات خودروی چینی است که از سال ۱۹۹۲ مشغول به مونتاژ و تولید خودرو است. بنیان‌گذار این شرکت، «یانگ رونگ» بود و در ابتدا این شرکت تنها با همکاری تویوتا، مینی‌بوس تولید می‌کرد. در سال ۲۰۰۳ و پس از پناهندگی یانگ رونگ به آمریکا، برلیانس قراردادی با بی‌ام‌و (BMW) امضا کرد تا خودروهای سدانی با برند بی‌ام‌و در چین تولید و توزیع کند.

بی‌ام‌وهای تولید برلیانس در کنار آئودی‌های گروه FAW و مرسدس بنزهای تولید بنز بیجینگ تنها خودروهای لوکس غربی بودند که در بازار چین محبوبیت پیدا کردند. برلیانس در سال ۲۰۰۸ برنامه‌های خود برای عرضه خودرو در آمریکا را به تعویق انداخت و تنها مدت کوتاهی خودروهای خود را در بازار اروپا عرضه می‌کرد، عرضه این خودروها در اروپا از سال ۲۰۱۰ متوقف شد. تا سال ۲۰۰۹ برلیانس توانسته بود تبدیل به هشتمین خودروساز بزرگ چین شود.

برلیانس در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۵۰ هزار خودروی سواری و ۸۰ هزار مینی‌بوس فروخته بود. برلیانس هم اکنون خودروهای خود را در بازارهای روسیه، استرالیا، کره جنوبی، شیلی، کلمبیا، مصر و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل کویت عرضه می‌کند.

این شرکت در بیش از ۸۰ کشور جهان حضور دارد. برندهای فعلی این شرکت شامل برلیانس، هواسونگ، ژونگوا و جینبی هستند. برلیانس با بیش از ۱۲۰ میلیون دلار درآمد و داشتن ۴۹ هزار کارمند، ارزشی تقریباً معادل ۱۶ میلیارد دلار دارد. برلیانس از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ موفق به فروش بیش از ۵ میلیون خودرو شده است. در سال ۲۰۱۵ سقف تولید این کارخانه ۸۵۶ هزار دستگاه خودرو و بیش از ۱ میلیون موتور خودرو بوده است.

برلیانس در ایران با سایپا و پارس‌خودرو همکاری دارد. سایپا دو مدل برلیانس H۲۳۰ و V۵ را تولید می‌کند و پارس خودرو برلیانس H۳۲۰ و H۳۳۰ را در ایران مونتاژ می‌کنند.

شما می توانید لوازم یدکی برلیانس را از سایت تیکوما خریداری کنید.

دانگ فنگ:

دانگ‌فنگ موتور، شرکت خودروسازی چینی است، که به عنوان بزرگترین خودروساز در جمهوری خلق چین شناخته می‌شود. شرکت دانگ‌فنگ موتور در سال ۱۹۶۸ میلادی در استان هوبِی تأسیس شد و در حال حاضر در زمینه تولید و مونتاژ انواع خودرو، اتوبوس، کامیون و وسایل نقلیه تجاری، همچنین تولید قطعات خودرو فعالیت می‌کند. دانگ‌فنگ موتور که در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲٫۷۶ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده‌است، هم‌اکنون به‌همراه شرکت‌های چانگان موتورز، گروه فاو و سایک موتور، به‌عنوان ۴خودروساز بزرگ چین شناخته می‌شوند. سهام شرکت دانگ‌فنگ در بازارهای بورس اوراق بهادار شانگهای و بورس هنگ کنگ مبادله می‌شود. دانگ‌فنگ به کمک ولوو تراکس و رنو تراکس (یکی از زیر مجموعه‌های بزرگ گروه ولوو) توانسته به عنوان اولین چینی پر رنگ به بازارهای اروپایی قدم بگذارد.

دانگ‌فنگ پس از شروع تحریم‌های بین‌المللی ایران و قطع رابطه شرکت‌های بزرگ خودروسازی به عنوان شریک تجاری سایپا دیزل در فروش کامیون‌ها وارد ایران شد. کامیون‌های T۳۰۰ و T۳۷۵ اولین کامیون‌های دانگ‌فنگ در ایران بودند که بعدها با نام‌های البرز و کاوه در ایران مونتاژ شدند. در فروردین ماه سال ۹۵ دانگ‌فنگ h۳۰ به عنوان محصول جدید ایران خودرو معرفی شد؛ و پس از آن طی شرایط فروش‌هایی به ایرانیان فروخته شد.

شما می‌توانید لوازم یدکی دانگ فنگ را مانند آینه، سپر و چراغ جلو دانگ فنگ اچ سی کراس را از سایت تیکوما خریداری کنید.

لیفان:

یک شرکت خودروسازی چینی است که تولید نخستین محصولات خود را در سال ۲۰۰۵ آغاز نمود. محصولات این گروه شامل سدان‌های کوچک، ون‌های کوچک و خودروهای هاچ بک است. این شرکت در سال ۲۰۰۹ در رتبه ۸۸ شرکت‌های چینی قرار داشت [نیازمند منبع] و دارای ۱۳۶۵۳ پرسنل است.

در ایران مدل‌های لیفان ۶۲۰ و لیفان ۵۲۰( توقف تولید) و لیفان ایکس ۶۰ و لیفان x۵۰ و لیفان ۸۲۰ (به عنوان سدان مجلل) این شرکت توسط شرکت کرمان خودرو عرضه می‌گردد. فروش خودروهای این شرکت در سال ۲۰۰۹، ۴۳۰۰۰ دستگاه بود اما لیفان در رتبه سوم صادر کنندگان خودرو چین قرار دارد.

شما می توانید لوازم یدکی لیفان را از سایت تیکوما خریداری کنید.

همچنین شما می توانید لوازم یدکی خودروهای دیگر مانند چراغ جلو سراتو را از سایت تیکوما تهیه کنید.

درباره ما

ما در شرکت، قطعات یدکی تیکوما خود را موظف به فروش قطعات اصلی و اورجینال خودرو با ضمانت پس از فروش می دانیم و قطعات یدکی خودرو را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت به دست مشتریان می رسانیم. شرکت تیکوما به عنوان یکی از وازدکنندگان اصلی لوازم یدکی خودروهای چینی و کره ای، قطعات اورجینال با برند تیکوما را به صورت عمده و جزئی به فروش می رساند.

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