بیانیه بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه قم علیه جسارت به قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم در محکوم کردن اهانت به قرآن و نبی مکرم اسلام بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



و إِذْ قالَ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنی إِسْرائیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتی‏ مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا هذا سِحرٌ مُبین‏. (صف: ۶)



چندی است که صحنه‌گردانان صهیونیست در کنار برافروختن جنگ‌های گوناگون و شکست‌های پی‌درپی، سیاست تخریب و استهزاء مقدسات مسلمین را پیش‌گرفته و با پوشش عوام‌فریبانه آزادی بیان، عواطف میلیون‌ها مسلمان را جریحه‌دار می‌کنند و هرازگاهی از گوشه و کناری با رفتارهایی جاهلانه به سبک قرون‌وسطی به دنبال بروز کینه‌های درونی خویش و خاموش کردن نور مبین اسلام‌اند و زهی خیال باطل؛ که این نور هرگز خاموش شدنی نیست؛ یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ! (صف: ۸)



آنچه باعث شده اینان چنین وقیحانه و عریان به مقابله با دین اسلام بپردازند، ترسی است عیان از اسلام ناب محمدی و ناکارآمدی همه مکاتب پرزرق‌وبرق غیر آن! چه آنکه اکنون ناکارآمدی همه نظام‌های فکری جاری در جهان که جذاب‌ترین گزاره‌های آن بازیچه دست ابرقدرت‌هاست از بدیهیات به شمار می‌رود؛ حوادث جاری در شنبه‌های فرانسه مهد «آزادی بیان» و نیز وقایع خون‌بار چندماهه اخیر آمریکا زادگاه «حقوق بشر» و کشتارهای وحشیانه‌ای که در یمن و گوشه و کنار این عالم رخ می‌دهد گواهی واضح بر عجز روزافزون همه مکاتب مبتنی بر «اومانیسم» و ضرورت بازگشت انسان به وحی منطبق بر فطرت است.



با عالم‌گیری بحران «کرونا»، ناتوانی همه نظام‌های علمی غرب که آرمان و قبله آمال بسیاری به شمار می‌رفت آشکار شد و اسطوره بودن دانش غربیان در ذهن جهانیان با تردیدها و چالش‌هایی بس عمیق مواجه گردید و اینک آنان با دشمن انگاشتن اسلامِ ناب و مقتدر، به دنبال بازیابی شکوه از دست رفته‌ی خویش‌اند.

بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم اقدام هنجارشکنانه جسارت به کتاب هدایت و نور مبین، قرآن همیشه جاوید را که در کشور سوئد، انجام شد و نیز جسارت چندین‌باره‌ای که به نام آزادی بیان علیه پیامبر رحمت و رسول خاتم صلی‌الله علیه و آله و سلم توسط هفته‌نامه منحط «شارلی‌ابدو» در فرانسه صورت پذیرفت را قاطعانه محکوم نموده و توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند:

۱. مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌جای بیانیه‌خوانی‌های روزمره با احضار سفرای کشورهای سوئد و فرانسه و نیز پیگیری در عرصه بین‌المللی، زمینه را برای پیوند روزافزون ملت‌های مسلمان برای برخوردی قاطع با این‌گونه رفتارهای وحشیانه فراهم سازند و در قامت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ظاهر گردند.



۲. بر مقامات قوه قضائیه و بالأخص معاونت بین‌الملل آن قوه لازم است تا به صورتی جدی اقداماتی شایسته در عرصه جهانی را علیه حرکاتی ازاین‌دست، صورت دهند و نیز با تشکیل دادگاهی صالح بین کشورهای زمینه مجازات قاطع و برخورد با آمران و عاملان این جریانات فراهم نمایند تا بیش از این شاهد توهین و جسارت به مقدسات بیش از ۱.۸ میلیارد نفر مسلمان نباشیم.



۳. از همگان درخواست می‌کنیم فتوای تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی در مورد سلمان رشدی ملعون را بار دیگر نصب العین خویش قرار داده و اقدامی عاجل صورت دهند.



۴. حاکمان دنیای اسلام به‌جای پیوند خوردن با رژیم‌های کودک کش اسرائیل و آمریکا و عاملان بدبختی مسلمین و دمل‌های چرکینی که بوی تعفن آن‌ها عالم‌گیر شده است و نادیده انگاشتن دستورات مسلم اسلامی، با تشکیل دادگاهی صالح در میان کشورهای اسلامی، برای مواردی ازاین‌دست چاره‌جویی نمایند و این‌چنین تنها نظاره‌گر جسارت و تعدی به مقدسات مسلمین نباشند.



۵. منورالفکرهای داخلی که قبله آمال خود را اینان قرار داده‌اند بدانند که دنیای امروز، دنیای بیداری فطری است و هیچ آموزه‌ای جز اسلام عزیز نمی‌تواند بشر را قانع نماید.

۱۳۹۹/۶/۱۶

بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم