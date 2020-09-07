اصرار سرمربی پرسپولیس برای جذب بازیکن جدید استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مرادمند روز گذشته پس از عقد قرارداد داخلی با باشگاه استقلال تهران در هتل آزادی به ساختمان باشگاه پرسپولیس رفت تا با مهدی رسول پناه سرپرست سرخپوشان نیز جلسه‌ای داشته باشد.

مدافع تازه وارد آبی پوشان پایتخت که با پیراهن این تیم عکس یادگاری نیز گرفته است با تماس‌های متوالی یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای حضور در جلسه با مسئولان این باشگاه روبرو می‌شود.

مرادمند در حالی نشستی را با رسول پناه داشت که قبل از آن قرارداد سه جانبه ای بین او با دو باشگاه استقلال تهران و شهرخودرو به امضا رسید تا تنها موضوع باقیمانده در اعلام رسمی او به عنوان خرید جدید آبی‌ها منوط به نقد شدن چک رضایتنامه اش برای شهرخودرو مشهد باشد.

با این حال سرمربی سرخپوشان پایتخت با وجود اطلاع از این موضوع خواهان حضور مرادمند در باشگاه پرسپولیس شده بود.

نکته جالب اینکه گل محمدی در همان لحظات حضور مرادمند در باشگاه پرسپولیس خبر از استعفای خود از پست سرمربیگری تیم به دلیل دروغگویی مدیریت باشگاه و ضعف در جذب بازیکنان مورد نظرش داد.