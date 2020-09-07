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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

اصرار سرمربی پرسپولیس برای جذب بازیکن جدید استقلال

اصرار سرمربی پرسپولیس برای جذب بازیکن جدید استقلال

در روزی که محمدحسین مرادمند با باشگاه استقلال به توافق رسید، سرمربی پرسپولیس هم به شدت پیگیر حضور این بازیکن در پرسپولیس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مرادمند روز گذشته پس از عقد قرارداد داخلی با باشگاه استقلال تهران در هتل آزادی به ساختمان باشگاه پرسپولیس رفت تا با مهدی رسول پناه سرپرست سرخپوشان نیز جلسه‌ای داشته باشد.

مدافع تازه وارد آبی پوشان پایتخت که با پیراهن این تیم عکس یادگاری نیز گرفته است با تماس‌های متوالی یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای حضور در جلسه با مسئولان این باشگاه روبرو می‌شود.

مرادمند در حالی نشستی را با رسول پناه داشت که قبل از آن قرارداد سه جانبه ای بین او با دو باشگاه استقلال تهران و شهرخودرو به امضا رسید تا تنها موضوع باقیمانده در اعلام رسمی او به عنوان خرید جدید آبی‌ها منوط به نقد شدن چک رضایتنامه اش برای شهرخودرو مشهد باشد.

با این حال سرمربی سرخپوشان پایتخت با وجود اطلاع از این موضوع خواهان حضور مرادمند در باشگاه پرسپولیس شده بود.

نکته جالب اینکه گل محمدی در همان لحظات حضور مرادمند در باشگاه پرسپولیس خبر از استعفای خود از پست سرمربیگری تیم به دلیل دروغگویی مدیریت باشگاه و ضعف در جذب بازیکنان مورد نظرش داد.

کد مطلب 5017591

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      33 33
      پاسخ
      هر وقت استقلال حرکتی میزند یحیی به هم میریزد !!
    • علی IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      32 30
      پاسخ
      بازیکن رو استقلال داره باهاش مذاکره میکنه و تقریبا به توافق رسیدن، بعد پرسپولیس دعوتش کرده باشگاه تا باهاش مذاکره کنه، شما به این حرکت چی میگین؟ ما بهش میگیم ......
      • IR ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
        27 21
        هر چی عوض داره گله نداره. شما مهدی قائدی را همینجوری از پرسپولیس دزدیدید
      • میلاد IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
        4 2
        داداش یادت رفته وقتی منصوریان مربی نفت تهران بود فصل بعد که اومد استقلال صحبت های نهایی با وحیدامیری و سید جلال شده بود بیان استقلال بعد دلال های پرسپولیس شبانه رفتن کمپ تیم ملی زمان سرمربی گری کیروش
      • علی IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
        2 4
        آرش برهانی یادتون رفته قرارداد داخلی با پرسپولیس داشت می‌بست زنگ زدن بهش بردنش استقلال
    • امین IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      4 3
      پاسخ
      عزیزم مهدی قائدی خودش گف وقتی شنیدم استقلال بهم درخواست داده خیلی خوشحال شدم چون خودم استقلالی می خوام اینو بهت بگم مهدی قائدی چون پرسپولیسی نبود دوست نداش بیاد توی تیمش بازی کنهبرهمین زود پیشنهادقبول
    • علی IR ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      3 1
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      مثل دوران برانکو که روی هر بازیکنی دست میذاشت شما میرفتید سراغش.خخخخخ
    • بی نام IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      8 2
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      پرسپولیسی ها نگران نباشید بابا مسعود درستش میکنه .نگران استقلال هم نباشید نابودشده
      • بابک IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
        0 0
        ایول داداش. حرف دل منو زدی بخدا
    • IR ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      2 3
      پاسخ
      سلام مهدی قائدی هنوزم دلش با پرسپولیسه من که یه پرسپولیسی هستم دوستش دارم. همه دوستاش میگن از بچگی پرسپولیسی بوده
      • نیک IR ۰۵:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
        1 0
        داداچ خیلی داری حرف الکی میزنی،،دوست منه،،همشهریه منه،،هم بازی من بوده عکساش هنوز هست با لباس استقلال کدوم یک از رفیقاش همچین حرفیو زدن؟؟؟حرف از خودتون در نیارید بابا ی مشت اروپاییِ تازه ب دوران رسیده

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