به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد نبی موسوی فرد شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح خانه مداحان اهل‌بیت خوزستان، اظهار کرد: مشکل امروز دنیا، علم و تکنولوژی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند هر کشوری که دانشگاهش بیشتر است، فسادش کمتر است.

وی افزود: قالب کشورهای اروپایی بیشترین دانشگاه‌ها را دارند ولی بیشترین فساد و کشتار و ظلم را مشاهده می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با بیان اینکه دغدغه اول دنیا، اخلاق، ایمان و عمل صالح است، در ادامه گفت: خداوند متعال برای تنها چیزی که ۱۱ بار قسم یاد کرده یک نکته اخلاقی است.

موسوی فرد یادآور شد: اولین رسالت و وظیفه ما مسلمانان بعد از اینکه خداوند سبحان توفیق تشکیل حکومت اسلامی را دارد آیه ۴۱ سوره مبارکه حج است.

وی افزود: دغدغه اول خداوند متعال نماز است و آن‌قدر جایگاه دارد که محور همه کارها و اصلاح همه کارها است چرا که نام نماز جدای از همه خوبی‌هاست.

موسوی فرد ادامه داد: نماز یک جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از پیام‌های مهم عاشورا نماز اول وقت است اما متأسفانه با وجود گذشت ۴۱ سال از انقلاب نماز هنوز جایگاه واقعی خودش را پیدا نکرده است و مقام معظم رهبری به صورت متعدد دیدارهایی را با شعرا و مداحان داشته و این هم به خاطر اثرگذاری این اقشار است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان عنوان کرد: شور و شعور در کنار یکدیگر جمع می‌شود؛ شور با مداحان و شعراست و شعور هم بال دوم است.

وی گفت: رهبر در یکی از دیدارهای خود می‌فرمایند «توجه به دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در قالب اشعار مداحان و شعرا نقش بسیار مهمی در اشاعه این فریضه‌ها دارند».

موسوی فرد اضافه کرد: مضامین اشعار و مدیحه‌های شعرا و مداحان و مرثیه‌خوان‌ها باید قرآنی و اسلامی همراه با اندیشه عمیق در تمامی این مضامین باید لحاظ شود.

وی تأکید کرد: سوق دادن مردم به سمت اهداف عالیه انقلاب و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی مطالبه جدی مقام معظم رهبری است که در فرمایشات ایشان به صورت متعدد در دیدار با مداحان بیان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان یادآور شد: همه مسئولیت فرهنگ‌سازی را بر عهده داریم اولین کانونی که مسئولیت تربیت در جامعه را دارد خانواده و پدر و مادر هستند.

موسوی گفت: دومین مراکز، مراکز آموزشی است از مهدکودک تا دانشگاه و در کنار آن حوزه‌های علمیه و مساجد هستند و باید همه در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا نسبت به هدف عالی انقلاب اسلامی که انسان‌سازی است در این راستا برنامه‌ریزی کنیم و یکی از رسالت‌های بزرگ مداحان هم همین است.

وی در پایان گفت: توجه به نماز کمتر مورد عنایت واقع می‌گیرد که باید این توجه را بیشتر کرد و همیشه وقت اقامه فریضه الهی نماز باید به کار گفت نماز دارم.