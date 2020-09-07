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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

معاون دادستان کرج خبر داد؛

تخریب بناهای غیرمجاز در روستای «هلجرد» کرج

تخریب بناهای غیرمجاز در روستای «هلجرد» کرج

کرج - معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: چندین بنا و ویلای غیرمجاز در منطقه هلجرد کرج تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقایاری از تخریب چندین ویلای غیرمجاز در منطقه هلجرد کرج خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی چندین ویلا و بنای غیرمجاز در منطقه هلجرد کرج تخریب و به وضعیت سابق اعاده شد.

وی که به عنوان نماینده دادستان در این عملیات حضور داشت با تاکید بر عزم جدی دادستانی کرج برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، متذکر شد: دستگاه قضائی استان از طرق متعدد از جمله بستر سایت دادگستری اعلام آمادگی کرده هرگونه گزارشات مردمی در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز را دریافت کند تا دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کنند.

کد مطلب 5017600

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    نظرات

    • میثم IR ۰۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
      1 0
      پاسخ
      باعرض سلام و ادب؛ جا دارد دادستان محترم، قبل از همه با کسانی که دستور احداث بنا و یا اخذ وجه از مالکان ساختمان اجازه ساخت و ساز را می دهند. برخورد نماید.

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