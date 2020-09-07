بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به کرونا را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در نشستی با حضور شورای معاونین، مدیران کل استانی و روسای ۷۶۰ منطقه آموزشی کشور که به‌صورت ویدئو کنفرانس و در ساختمان شهیدرجایی برگزار شد، ضمن تشکر از تلاش‌های مدیران و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: یکی از افتخارات من این است که مدیران آموزشی و معلمان مدارس در استان و مناطق، افراد با مسئولیتی هستند. قطعاً بدون تلاش مدیران نمی‌توانیم این سال را به‌خوبی و موفقیت به پایان برسانیم. مدیران آموزشی در مناطق توانستند با حضور ذهن، آگاهی و توجه کامل روز اول از سال جدید را ساماندهی کنند.

حاجی میرزایی با اشاره به اصل آموزش‌وپرورش برای آموزش حضوری در مدارس، تصریح کرد: از دومین ماه تابستان سه سناریوی پیش‌بینی شده برای آموزش در سال تحصیلی جدید را با توجه به وضعیت سفید، زرد و قرمز استان‌ها به وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده بودیم ولی درنهایت با توجه به مسائل مطرح شده و پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا، تصمیم بر آموزش حضوری دانش آموزان در سال تحصیلی جدید گرفتیم.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه سخت‌گیرانه‌ترین پروتکل ارسالی از سوی وزارت بهداشت بر فاصله یک متری دانش آموزان و کنترل تعداد آن‌ها با توجه به ابعاد و مساحت کلاس تأکید دارد، گفت: شرایطی که در سخت‌گیرانه‌ترین پروتکل ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا ذکر شده بود دقیقاً همان شرایطی بود که ما برای سناریوی آموزشی در مناطق زرد پیشنهاد داده بودیم. بنابراین تأکید اصلی آموزش را بر آموزش حضوری قراردادیم.

خانواده‌ها نگران هستند و مدیران وظیفه‌دارند برای رفع نگرانی خانواده‌ها با آن‌ها مدارا کنند

وی با اشاره به اینکه فضای جامعه با آنچه در رسانه هست، تفاوت دارد، گفت: مطلع هستیم که خانواده‌ها نگران هستند و مدیران وظیفه دارند برای رفع نگرانی خانواده‌ها با آن‌ها مدارا کنند.

حاجی میرزایی افزود: اگر هر دانش‌آموزی در مدرسه به هر دلیلی حضور نداشت، مدیر مدرسه موظف است بادانش آموز تماس گرفته و در خصوص عدم حضور او و برنامه درسی صحبت کند. باید از نگرانی خانواده برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم با آن‌ها مدارا کنیم و به خانواده فرصت بدهیم که با حضور در مدرسه و اطمینان از رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در مدارس راحت و آسوده تصمیم‌گیری کنند.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه هیچ سازمانی به‌اندازه وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای پروتکل‌ها دقیق نبوده و در وزارت کشور هم این موضوع اعلام شده است، تصریح کرد: ما ضامن اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مدارس هستیم و موظفیم در این مورد هر هفته و به‌صورت مستمر در ستاد ملی کرونا گزارش دهیم به همین دلیل انتظار همکاران و مدیران استانی به‌گونه‌ای تدبیر کنند که گزارش‌ها حاکی از رعایت کامل پروتکل باشد.

وی گفت: رمز موفقیت جدیت، انضباط و ارتباط در کار است. مهم است که قادر باشیم منظم فکر کنیم و ارتباطات را طوری بگیریم که توجه جدی به همه امور داشته باشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: از اعضای شورای معاونین و مدیران کل و مسئولان مناطق تقاضا دارم بازدیدهای سرزده و واقعی داشته باشند و بدون هماهنگی به مدارس بروند تا از طرف مدیران مدارس دقت نظر فراهم آید.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه می‌توانیم با استفاده از فضای رسانه و با گفتگو و مدارا، نگرانی خانواده‌ها را کم کنیم و آن‌ها را به آرامش نسبی برسانیم، گفت: باید به نگرانی خانواده‌ها رسمیت بدهیم. مهم این است که دانش آموزان آموزش ببینند و اصل را هم بر آموزش حضوری قراردادیم و خانواده‌ها برای دانش‌آموز برنامه داشته باشند و مدیر مدرسه از این برنامه باخبر باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش خطاب به مدیران مدارس گفت: مدیران مدارس تلاش کنند که با اولیا به‌خوبی ارتباط بگیرند و آن‌ها را از تصمیمات اتخاذ شده آگاه کرده و به آن‌ها اطمینان دهند تا نگرانی خانواده‌ها از بین برود و از مدیران استان تقاضا دارم مدیران خلاق را معرفی کنند تا مورد تشویق قرار دهیم.

رایگان شدن اینترنت شاد؛ حمایت استراتژیک دولت از سامانه شاد و آموزش و پرورش کشور است

وی در مورد شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) گفت: پلتفرم شاد در نسخه جدید ارتقا یافته و در حال بارگذاری محتواهای تولید شده در آن هستیم. بارگذاری تمام محتواهای آموزشی تا ۱۶ شهریور انجام شده. شاد یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزشی کشور است که خوشبختانه استفاده از آن برای همه رایگان شد و عملاً برای خانواده و مدرسه هزینه‌بردار نیست. این حمایت استراتژیک دولت از شاد و آموزش در کشور است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به یکی از ماده‌های پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت گفت: در آخرین پروتکل ارسالی از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا تأکید شده است که شواهد کافی برای آنکه نشان دهد بسته ماندن مدارس توانسته باشد خطر ابتلا دانش آموزان را کاهش دهد در دست نیست، ولی از سویی دیگر آثار سو ناشی از وقفه آموزش بر سلامت، رفاه و آموزش دانش آموزان اثبات شده است. ازهم‌گسیخته شدن آموزش دانش آموزان تأثیر زیادی بر اقتصاد و عوامل اجتماعی دارد و نابرابری‌ها را گسترش می‌دهد و حتی پیامدهای ناگوار بر عرصه‌های سلامت برجای می‌گذارد. همبستگی عمومی و ملی را نیز کاهش خواهد داد.

وی در پایان با شماره به اینکه وزارت آموزش‌وپرورش در موضوع بازگشایی مدرسه موردحمایت بسیاری از دستگاه‌ها قرارگرفته است، گفت: یکی از معیارهای شایستگی نظام آموزشی این است که بتواند مدارس را به‌خوبی بازگشایی کرده و آن را تا انتها بدون ایجاد مسئله و بحران پیش ببرد و این مستلزم دقت و مسئولیت‌پذیری همه مدیران و معلمان است.