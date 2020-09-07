۱۲۴ کیلومتر از پروژه آبرسانی سد تالوار به همدان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران بابیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای همدان از شرکت‌های خدمت‌رسان وزارت نیرو است و به عنوان حاکمیت در زمینه تأمین و تصمیم‌گیری در منابع و مصارف آب نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، گفت: احداث سدهای مهم و خطوط آبرسانی از اولویت‌های این مجموعه است.

وی با بیان اینکه با مطالعه منابع آب چاه‌های موجود در دشت‌های مختلف استان از طریق پیزومترها و چاه‌های انتخابی، به صورت مداوم با تهیه بیلان منابع آب وضعیت منابع آب زیرزمینی و سطحی رصد می‌شود، گفت: احداث سدهایی مانند سد سرابی تویسرکان، سد کلان ملایر، سد نعمت آباد اسدآباد و سد شنجور رزن منابع آب مورد نیاز در بخش شرب، حق آبه کشاورزی و نیاز زیست محیطی را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تعداد سدهای استان همدان به ۱۰ سد با حجم مخزن تقریباً ۱۳۳ میلیون مترمکعب رسیده است، گفت: ظرفیت سدها و مخازن آب شرب استان همدان ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته تا در بحث تأمین آب شرب استان مشکلات را به حداقل برسانیم.

ستوده با بیان اینکه یکی‌دیگر از مهم‌ترین وظایف شرکت آب منطقه‌ای همدان احداث تصفیه خانه‌های آب شرب و اجرای خطوط آبرسانی است، عنوان کرد: شش تصفیه‌خانه به ظرفیت شش هزار و ۱۶۵ لیتر در ثانیه با طول خط انتقال ۲۵۶ کیلومتر در استان همدان اجرا شده است.

وی خط آبرسانی از سد تالوار با طول ۱۴۰ کیلومتر را مهم‌ترین پروژه آبرسانی استان همدان برشمرد و گفت: تا کنون حدود ۱۲۴ کیلومتر از آن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت منابع آبی استان برنامه ریزی شده و در این راستا مزیت‌های گردشگری منابع و تأسیسات آبی استخراج شد.