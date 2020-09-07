به گزارش خبرگزاری مهر بهزاد هرمزی اظهار کرد: ساعت دو بامداد شب گذشته زلزله ۵.۱ ریشتری مناطق مختلف استان گلستان از جمله رامیان و روستاهای اطراف را لرزاند که خوشبختانه تاکنون آب قابل شرب در شبکه جاری است و کارشناسان به طور مستمر وضعیت را رصد و نمونه‌گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه تأسیسات شرکت آب و فاضلاب در این مناطق دچار آسیب‌دیدگی نشده است، عنوان کرد: در تمام مناطق زلزله زده آب شرب برقرار و خسارت اندکی به تأسیسات این شرکت هم وارد شده که در دست اقدام، بررسی و برآورد است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: در راستای اهمیت آب در زندگی مردم به‌ویژه در شرایط غیرعادی، از بامداد امروز تمام تیم های تعمیرات و اتفاقات این شرکت در حال آماده‌باش هستند تا خللی در آب‌رسانی به مردم ایجاد نشود.