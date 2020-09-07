به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده شامگاه گذشته در مراسم افتتاح خانه مداحان اهل‌بیت خوزستان، اظهار کرد: با راه‌اندازی یک خانه یا کانون به یک مجموعه، تجهیزات و تشکیلات می‌دهیم و اعضایی را که در یک زمینه کاری تخصص دارند و کار می‌کنند، هماهنگ کنیم و ارتباط دهیم که آموزش دهیم و نیرو جذب کنیم.

وی افزود: وقتی این کار نهادینه شد می‌توان با ابزارها و تعاریفی که در حوزه نهادی وجود دارد بتوانیم کار تخصصی و تشکیلاتی را انجام داده و امور را در قالب سازماندهی‌های اساسی دنبال کنیم و این‌گونه انجام کارها اثربخش‌تر خواهد بود و نیازها را بهتر می‌توان رصد و فعالیت‌های کانون را در آن راستا هدایت کرد. کانون مقدس، کانونی است که در چارچوب اهداف و اساسنامه تعیین شده قدم بردارد و فعالیت کند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در ادامه گفت: در حوزه مداحی یک بحثی که از گذشته مطرح بوده و بزرگان هم بر آن تأکید داشتند این است که یک مقدار تعمق بیشتری به این حوزه ببخشیم که بتوانیم اثرگذاری آن را دائمی کنیم.

حسین زاده بیان کرد: هرچه بتوانیم مستندتر در این حوزه با روش‌های علمی جدیدی را که بخش عمده‌ای از آن تاریخی و نیاز به آموزش حدیث و قرآن و ادعیه است، استفاده کنیم تا که بتوانیم به مباحثی که در حوزه مداحی است، عمق ببخشیم چرا که همه می‌دانند که در این حوزه به دلیل اینکه خیلی متناظر به بحث مخاطب است و در طول تاریخ تحریف‌های زیادی هم صورت گرفته و این یکی از آسیب‌های جدی است که از گذشته دور بزرگان زیادی پیرامون آن سخن گفته‌اند و مهم‌ترین آن بحث‌های شهید مطهری است.

وی گفت: لذا تشکیل این کانون می‌تواند کمک کند به ما برای اینکه عمق ببخشیم، آموزش دهیم و جذب نیرو کنیم و همه در قالب تشکیلات و سازمانی شکل می‌گیرد و مسئولان دولتی هم مؤظف هستند در این راستا کمک‌های لازم را به این کانون داشته باشند به خصوص با توجه به ظرفیت‌ها و بسترهای موجود در خوزستان و نزدیکی به سالگرد دفاع مقدس که یکی از بسترهای بسیار مهمی است که مداحی با وجود گذشته سنتی که داشت با سایر مسائل دیگر پیوند خورد و رشد بسیار گسترده‌تری پیدا کرد و ظرفیت‌های دیگری مثل تنوع اقوام در خوزستان داریم و همچنین شیوه‌هایی که در حوزه مداحی فرهنگ‌های مختلف وجود دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان افزود: تشکیل این خانه را به فال نیک می‌گیریم و می‌توان در عمق بخشیدن به مسائل پیرامون مداحی از طریق آموزش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های استان در قالب این کانون انجام شود چرا که استفاده از ابزارهای جدید هم ضروری است و حوزه پیام‌رسانی در دنیا بسیار تغییر کرده و تغییرات آن بسیار سریع است و بسیاری از اهالی فرهنگ از این سرعت تغییرات در پیام‌رسانی باز مانده‌اند و با اتکا به شیوه‌های سنتی باید بتوانیم از این حوزه ابزارهای جدید را در حوزه اهداف خیر استفاده کنیم و بهره‌مند شویم.