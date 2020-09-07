به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات صبح دوشنبه در کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان اقدام شهرداری در تدوین سند توسعه شهر را ارزشمند دانست و گفت: برای تحقق اهداف مورد نظر باید در حوزه اطلاع رسانی بهتر عمل کرد.

حمید بادامی‌نجات با بیان اینکه در تهیه این سند چشم انداز باید بر اساس واقعیت و ظرفیت‌های همدان برنامه بلندمدت را تدوین کرد، افزود: همدان باید از سه منظر گردشگری، فناوری و بارانداز بودن مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی گفت: همدان به لحاظ داشتن پیشینه تاریخی و نیز طبیعت زیبا در حوزه گردشگری کشور مطرح است و این ظرفیت باید در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه واقع شود.

نایب رئیس شورای شهر همدان همچنین با بیان اینکه همدان قطب فناوری است؛ یادآور شد: امروز دانشگاه‌های همدان ظرفیت بسیار خوبی هستند که در کنار شهرک فناوری، می‌تواند کمک کننده باشد؛ از این‌رو شهرداری باید علاوه بر توجه به مباحث درآمدزایی و گردشگری، از حوزه دانشگاه و فناوری هم بهره‌مند شود.

بادامی‌نجات ادامه داد: همچنین بارانداز بودن همدان و نزدیکی آن به مراکز ۹ استان، از ویژگی‌های بارز این شهر است که می‌توان به این مهم در راستای تدوین برنامه بلندمدت توجه کرد و در مبحث اقتصادی هم به آن پرداخت.

نایب رئیس شورای شهر همدان بر تحویل سند تدوین شده عملیاتی راهبردی شهر همدان در موعد مقرر تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه این سند برای ۲۰ سال آینده تدوین می‌شود، لازم است به‌موقع برای اجرا، تحویل داده شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به ارزشمند بودن تدوین سند چشم انداز شهر، گفت: باید تدوین سند چشم انداز برای همدان در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد تا امروز شاهد از بین رفتن باغ‌ها و آثار و اماکن واجد ارزش این شهر نباشیم.

حسین قراباغی با تأکید بر ضرورت تدوین چشم انداز چند ساله‌برای همدان افزود: در تدوین سند چشم‌انداز، زمان اجرای آن نیز بسیار حائز اهمیت است و نباید طولانی شود زیرا با طولانی شدن تدوین یک سند راهبردی مباحث مرتبط تغییر می‌کند و عملاً کاری پیش نمی‌رود.



