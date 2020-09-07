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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۴

شهریار به تبریز می‌آید؛

علی دایی سوار بر تراکتور می‌شود/ تمایل برای حضور در جمع پرشورها

علی دایی سوار بر تراکتور می‌شود/ تمایل برای حضور در جمع پرشورها

تبریز- علی دایی این روزها به عنوان جدی‌ترین گزینه سرمربیگری تیم فوتبال تراکتور به شمار می‌رود و شنیده‌ها حاکی از آن است که او نیز پیشنهاد حضور در تیم تراکتور را پذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه شب هفته گذشته بود که فینال مسابقات جام حذفی برگزار و تیم فوتبال تراکتور موفق شد حریفش استقلال را در مشهد با نتیجه سه بر دو شکست داده و عنوان قهرمانی و همچنین سهمیه مستقیم جام باشگاه‌های آسیا را کسب کند.

اکنون به نظر می‌رسد کار ساکت الهامی در تراکتور به پایان رسیده و مدیران این باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران به دنبال سرمربی جدید هستند.

در این بین شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران تراکتور طی روزهای اخیر مذاکرات جدی با علی دایی داشته‌اند و این سرمربی ترک زبان نیز علاقه دارد تا حضور در رأس کادر مربی گری تراکتور را تجربه کند.

گفته می‌شود دایی فردا به تبریز سفر می‌کند و با محمدرضا زنوزی مالک تراکتوری‌ها نیز دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 5017636

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