۲۵۰ برنامه ویژه کودکان هفته دفاع مقدس در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یزدان شناس صبح دوشنبه در جلسه شورای فرهنگی این کانون گفت: با تشکیل ستاد گرامی‌داشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس استان، کمیته کودک ونوجوان هفته دفاع مقدس در این اداره کل تشکیل شد و مانند سال‌های گذشته برنامه‌های متعدد فرهنگی، هنری و ادبی در سطح مراکز فرهنگی هنری استان مازندران پیش بینی شده است.

مدیر کل کانون مازندران با بیان اینکه رویکرد برنامه‌های امسال بیشتر در حوزه تولید محتوای مجازی صورت خواهد گرفت افزود: انتقال مفاهیم دفاع مقدس به کودکان ونوجوانان از حساسیت و ارزش ویژه‌ای برخوردار است؛ به همین منظور توجه به کیفیت اجرای برنامه‌ها و مفاهیم مورد نظر همواره مورد توجه کارشناسان کانون بوده است.

این مسؤول فرهنگی در عین حال به آمار برنامه‌های اجرایی این کمیته اشاره نمود و اظهار داشت: در مجموع: بیش از ۲۵۰ برنامه پیش بینی شده است که از این میان، ۱۸۲ برنامه فرهنگی ،۴۰ برنامه هنری و ۲۸ برنامه ادبی است.

وی اظهار داشت: با توجه وضعیت ویروس کرونا و تعطیلی مراکز فرهنگی هنری کانون، این برنامه‌ها عمدتاً در بستر فضای مجازی به صورت تولید محتوای فرهنگی اجرا می‌شود.