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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۴

گپ و گفتی با آقای ایمنی در رادیو صبا

گپ و گفتی با آقای ایمنی در رادیو صبا

رادیو صبا در برنامه «سکانس صدا» کارنامه هنری علی همت مومیوند را مرور می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، شبکه رادیویی صبا روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۱ گفتگوی برنامه «سکانس صدا» با هنرمند دنیای دوبله علی همت مومیوند را پخش می کند.

علی همت مومیوند از گویندگان پیشکسوت است که فعالیت حرفه‌ای‌اش را در دنیای دوبله از سال ۱۳۶۳ آغاز کرده و تاکنون ادامه داده است. او تاکنون در آثار سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن به جای شخصیت‌های مختلف صحبت کرده است.

مومیوند خالق صدای شخصیت‌های کارتونی باب اسفنجی، گربه سگ (سگ)، ند و پنتون (پنتون)، ماجراهای نارنیا (اصلان)، داستان اسباب‌بازی (باز، آدمک فضایی)، تنها در خانه (دزد چاق)، قصه‌های جزیره (الک کینگ) و دوبلور صدای شخصیت نوستالژیک آقای ایمنی در دهه شصت است.

«سکانس صدا» به مدت ۶۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

در این برنامه ساناز باقری تهیه کننده، علیرضا تابان مجری و شیرین روستایی نویسنده و آیتم ساز مخاطبان را همراهی می کنند.

کد مطلب 5017649
آروین موذن زاده

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