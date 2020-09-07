سیاست ترامپ در قبال کوبا و ونزوئلا شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، در مصاحبه با ان بی سی نیوز، ضمن شکست خورده خواندن سیاست های ترامپ در قبال کوبا و ونزوئلا گفت: تلاش خواهم کرد تا سیاست های شکست خورده ترامپ که مشکلات زیادی را متوجه مردم کوبا و خانواده هایشان کرده تغییر بدهم. ترامپ برای پیشرفت دموکراسی و حقوق بشر هیچ کاری انجام نداده است.

بایدن در ادامه آمریکایی‌های کوبایی‌تبار را «بهترین سفرا برای آزادی در کوبا» توصیف و اعلام کرد، در صورت پیروزی در انتخابات، محدودیت‌های سفر از آمریکا به کوبا را کاهش خواهد داد.

ترامپ از زمان روی کار آمدن محدودیت های سفر از کوبا به آمریکا را افزایش داده است.

بایدن همچنین دولت کوبا را به ایفای نقش در زمینه «بن بست سیاسی» موجود در ونزوئلا متهم کرد.

وی همچنین مدعی شد که روسیه و چین هم در وضعیت موجود در ونزوئلا دست داشته‌‎اند.

بایدن سپس سیاست های ترامپ در قبال ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که سیاست‌های او متحمل شکست شده اند.

نامزد دموکرات های آمریکا برای انتخابات ماه نوامبر گفت: «رئیس‌جمهور دارد چه کار می کند؟ مادورو قوی‌تر شده است».