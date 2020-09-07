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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیش از ۶٠ درصد خرمای نخلستان های ایرانشهر برداشت شد

بیش از ۶٠ درصد خرمای نخلستان های ایرانشهر برداشت شد

زاهدان - مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: کار برداشت خرما از نیمه دوم مرداد ماه در سه هزار و ٧٣٠ هکتار از نخلستان های این شهرستان آغاز و همچنان ادامه دارد.

مجید فیاضی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶٠ درصد محصول خرمای نخلستان‌های شهرستان ایرانشهر برداشت شده و پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ٢۴ هزار تن انواع خرما به بازار عرضه شود.

وی با اشاره به اینکه کل نخلستان‌های بارور و غیر بارو شهرستان ایرانشهر ۵ هزار و ١٣٠ هکتار است، تصریح کرد ٧٠ درصد خرمای تولیدی ایرانشهر را ارقام مضافتی و ربی تشکیل می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایرانشهر تصریح کرد: در حال حاضر ٧ واحد سردخانه با ظرفیت ١٧ هزار تن در ایرانشهر آماده خدمت رسانی به کشاورزان هستند.

کد مطلب 5017681

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