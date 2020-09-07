بیش از ۶٠ درصد خرمای نخلستان های ایرانشهر برداشت شد

مجید فیاضی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶٠ درصد محصول خرمای نخلستان‌های شهرستان ایرانشهر برداشت شده و پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ٢۴ هزار تن انواع خرما به بازار عرضه شود.

وی با اشاره به اینکه کل نخلستان‌های بارور و غیر بارو شهرستان ایرانشهر ۵ هزار و ١٣٠ هکتار است، تصریح کرد ٧٠ درصد خرمای تولیدی ایرانشهر را ارقام مضافتی و ربی تشکیل می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایرانشهر تصریح کرد: در حال حاضر ٧ واحد سردخانه با ظرفیت ١٧ هزار تن در ایرانشهر آماده خدمت رسانی به کشاورزان هستند.