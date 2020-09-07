زلزله خطر سازه ای برای محورهای ارتباطی رامیان ایجاد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حقیقت پیش از ظهر دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت محورهای ارتباطی مناطق زلزله زده اظهارکرد: بر اثر زلزله شامگاه دوشنبه، خوشبختانه خطر سازه ای برای محورهای ارتباطی این شهرستان به وجود نیامده و فقط محورهای مناطقی که مستعد رانش و ریزش بودند دچار آسیب هایی شدند.

وی افزود: نیروها و عوامل راهداری به محض وقوع زمین لرزه، به دنبال بازکردن مسیرهای مسدود شده برای تردد موقت بودند.

حقیقت با اشاره به اینکه محورهای پاقلعه، الهادی به ویرو، اولنگ، رضی به کشک و همچنین محور مهم و ترانزیتی خوش ییلاق آزادشهر بر اثر این زلزله برای ساعاتی مسدود شدند، افزود: با تلاش بی وقفه راهداران، در حال حاضر این محورها بازگشایی موقت شده و نیروها در حال پاکسازی آنها هستند.

به گفته وی، محور ارتباطی روستای قوری چای از توابع رامیان هم دارای گسلی بوده که بر اثر این زمین لرزه فعال شده و تخریب هایی را به وجود آورده که شدید نیست و در حال رایزنی با بنیاد مسکن برای ارائه راهکارهای لازم هستیم.

حقیقت ادامه داد که هنوز بازدیدهای میدانی کامل از محورهای مسدود شده و آسیب دیده از زلزله دیشب صورت نگرفته و برآوردهای کارشناسی برای میزان خسارت و آسیب هم انجام نشده است.