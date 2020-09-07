پخش سریال «خاک سرخ» از شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، سریال تلویزیونی «خاک سرخ» از ساخته های ابراهیم حاتمی‌کیا برای پخش از شبکه افق در نظر گرفته شده است.

داستان این مجموعه درباره دختری به نام لیلا است که در سال‌های قبل از انقلاب از خانواده‌اش جدا شده و حالا در پی حوادثی در جستجوی کشف هویت خویش است.

لیلا قصد ازدواج با کسی را دارد که دوستش دارد، اما در شب عروسی‌اش در می یابد که پدر و مادرش افراد دیگری هستند. او سراغ آن ها را می‌گیرد و تا خرمشهر که در آغاز جنگ هشت ساله است می‌رود. در این بین همسرش با بمباران جنگنده های عراقی کشته می‌شود و او تنها به شهری غریب می‌رود. در آن جا مادرش را پیدا می‌کند اما پدرش اسیر عراقی‌ها می‌شود و ... .

پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، حبیب رضایی، لاله اسکندری، بهناز جعفری، امیر آقایی، علی بوریان، محمد مختاری، حسین شیدایی، هما روستا و مریم بوبانی بازیگران «خاک سرخ» هستند.

این سریال در ۱۷ قسمت هر شب ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش می شود، بازپخش «خاک سرخ» روز بعد ساعت های ۱۱ و ۱۶ خواهد بود.