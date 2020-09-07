آمادگی اساتید مرکزمطالعات شورای شهر برای تدوین سندچشم انداز همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان با اشاره به اینکه نباید سند چشم‌انداز توسعه و برنامه راهبردی، عملیاتی شهر همدان پس از تدوین فقط بایگانی شود، گفت: باید پس از تدوین این طرح، با همت و تلاش یکدیگر برای پیشبرد اهداف و رسیدن به جایگاه واقعی همدان تلاش کرد.

وی گفت: باید با توجه به پتانسیل‌های موجود و تحلیل داده‌ها، بررسی پدیده‌ها و محورهای توسعه متوازن و پایدار شهر همدان در این مطالعه و پژوهش علمی به مقصد برسیم.

ابراهیم مولوی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت آینده مطلوب؛ تدوین می‌شود، افزود: مشاور طرح تدوین سند چشم انداز همدان در مدتی که داده‌های این شهر را را تحلیل می‌کند، باید به آن به عنوان موجود زنده نگاه کرده و تمامی جوانب از جمله جاذبه طبیعی و گردشگری، توان‌ها و پتانسیل‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات و نیز جایگاه واقعی شهر همدان در بین شهرهای هم‌ردیف خود را مورد توجه قرار دهد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه با تدوین این سند، قصد سیاستگذاری برای رسیدن به وضعیت مطلوب شهر همدان در یک افق بلندمدت زمانی را داریم، باید در کنار هم برای تحقق و تدوین یک سند خوب، همت کنیم.

مولوی بیان کرد: مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا و اساتید و متخصصان کمیته‌های یازده‌گانه برای همکاری در تدوین این سند ۲۰ ساله، آمادگی دارد.

بودجه تحقیقاتی در ردیف‌های بودجه بسیار ناچیز است

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در ادامه گفت: متأسفانه در کشور ما ایرادات بسیاری به کلیات کار تحقیقاتی وارد است؛ زیرا از لحاظ بودجه به این حوزه توجه زیادی نمی‌شود و بسیار ناچیز بوده و این مهم موجب ضعف کار در اجرا شده و در مواقعی دچار ضرر و نقصان مباحث جانبی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

علی فتحی با اشاره به طراحی ویژه شهر همدان، اظهار کرد: باید محور شعاعی بودن شهر همدان در مباحث ترافیکی و زیست‌محیطی سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تخریب قسمت‌هایی از باغ‌های شهر همدان به‌ویژه جنوب شرقی شهر طی سالیان گذشته و جلوگیری از روند پیش‌رو، یادآور شد: با تدوین ضوابط به روز در خصوص باغ‌های شهر از تفکیک غیرمجاز و تخریب آنها جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از املاک مناطق ۳ و ۴ و تا حدودی مناطق ۱ و ۲ فاقد سابقه در شهرداری هستند و باید با ممیزی دقیق، این املاک سابقه‌دار به درآمد پایدار شهری کمک کند.

فتحی بر تعیین تکلیف پوشش رودخانه‌ها، توجه ویژه به مناطق توانمندسازی، تعیین تکلیف مکان برای ساخت باغ‌شهر و سایت مشاغل مزاحم در بیرون شهر مانند سنگ فروشان در سند چشم انداز شهر همدان تاکید کرد.

ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی برای تدوین سند چشم‌انداز همدان

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه کشورها و شهرهایی که چشم انداز بلندمدت دارند به دلیل داشتن هدف مشخص برای رسیدن سند چشم‌انداز، موفق بودند؛ گفت: اقدام شهرداری همدان در تدوین سند چشم انداز قابل ارزش است و باید برای تحقق آن، تلاش کرد.

رضوان سلماسی تعامل سایر دستگاه‌های اجرایی برای تدوین سند چشم‌انداز همدان با شهرداری را ضروری دانست و گفت: در این صورت موفق‌تر عمل کمی نیم؛ زیرا مدیریت شهر تنها بر عهده شهرداری نیست و در تدوین سند، باید نظر دستگاه‌های دیگر به عنوان سیاست‌های کاری لحاظ شود تا در زمان بهره‌برداری از سندچشم‌انداز دستگاه‌ها نیز در کنار شهرداری نسبت به تحقق سند و در اجرای آن سهیم بوده و در شهر به صورت یکپارچه در راستای سیاست‌گذاری فوق عمل شود.