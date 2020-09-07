توسعه زیرساختی ارتباطات نیاز تحقق پدافند غیر عامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد غلام پور در جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استان، افزود: توجه به پدافند غیرعامل، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای مواجهه با دوران کرونا آماده کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه متأثر از شیوع ویروس کرونا، سال جاری را سال آزمون مسئولان دانست و لازمه سربلند بیرون آمدن از این آزمون را تلاش دو چندان دستگاه‌ها در جهت جبران کاستی‌ها و آمادگی مواجهه اصولی با بحران‌ها عنوان کرد.

غلام پور نحوه مدیریت بحران را اصلی اساسی ارزیابی و اظهار کرد: لازمه مواجهه درست با رویدادها این است که مدیریت بحران را بشناسیم و هر کدام از ما یک مدیر بحران باشیم. این دانش برای تضمین موفقیت و ثبات هر سازمان ضروری است.

مدیرکل فاوای استان ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که «باید کاری کنیم که مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم و این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند»، بر اهمیت اقدامات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران تاکید و انجام اقدامات زیرساختی را امری ضروری توصیف کرد.

وی افزود: پیش از حادث شدن یک بحران باید به فکر و هوشیار بود و این آمادگی در گرو تقویت و توسعه زیرساخت‌ها است.

غلام پور با اشاره به تجارب وزارت ارتباطات گفت: یکی از تجارب وزارت ارتباطات در این زمینه، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بود که باعث شد در دوران کرونا که بستر بسیاری از فعالیت‌ها مثل برگزاری جلسات و همایش‌ها، کلاس‌های آموزشی و… از فضای واقعی به فضای مجازی منتقل شد، با مشکل ارتباطی مواجه نشویم.

مدیرکل ارتباطات استان با قدردانی از مدیران فاوای استان جهت ارسال گزارش عملکردهای ماهانه در حوزه اقدامات پدافند غیرعامل اظهار کرد: ضروری است برنامه ریزی لازم از سوی تمام اعضا به منظور ایجاد پشتیبان و جایگزین مناسب در همه ابعاد فنی و غیر فنی صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه مقرر شد تمام دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای بخش خصوصی در استان نسبت به بیمه ساختمان‌ها، مراکز و تمامی تجهیزات، زیرساخت‌ها و دارایی‌های خود اقدام لازم را به عمل بیاورند.